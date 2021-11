"En la Coalición de la Experiencia también cabe Alejandro Gaviria": Juan Carlos Echeverry

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry , quien se sumó a la Coalición de la Experiencia con los exalcaldes Enrique Peñalosa (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín) y Alex Char (Bucaramanga), habló en Mañanas BLU sobre la alianza y las posibilidades de que más sectores y políticos se aglutinen.

"La idea es tener una colación que pueda triunfar, que tenga presidente. Somos gente que da resultados y no estamos enredados en esa decisión filosófico de que si usted esto o usted lo otro, sino centrados en el país totalmente", indicó.

"Esto es sumando y multiplicando, aquí no es la idea de ser portero de quién puede entrar y quién no. La idea es que esto sea una coalición incluyente, no de egos, sino de propósitos", añadió.

Echeverry aseguró que otras personalidades como Dilian Francisco Toro y Alejandro Gaviria podrían sumarse a la Coalición de la Experiencia .

"Dilian Francisco Toro es una líder del partido de la U, una líder regional fundamental. La idea es sumar", indicó.

Publicidad

"En la Coalición de la Experiencia también cabe Alejandro Gaviria. Yo creo que está pensando en estas cosas, la esposa de él. Carolina Soto, ayer o anteayer escribió en su cuenta de Twitter que si las mujeres estuvieran decidiendo ya se habría reunido. Me parece más un mensaje para el esposo. Él tiene una gran trayectoria, le sumaría mucho a esta coalición", complemento.

Contestó a Petro

Juan Carlos Echeverry le respondió un trino al aspirante presidencial Gustavo Petro, quien aseguró que la suma de Peñalosa, Gutiérrez, Char y Echeverry equivalen a un gobierno "Duque 2".

"No soy uribista, no soy santista. Habría que preguntarle a los demás, pero yo no veo ahí nada de eso. Ese tema del pasado y esa peleadera entre los políticos tiene harto a todo el mundo. La gente en Colombia lo que está es aburrida de políticos peleando, pero hasta el cogote", declaró el Echeverry.

Escuche a Juan Carlos Echeverry en Mañanas BLU:

Publicidad



Escuche las noticias del momento en Mañanas BLU: