Pulla de Juan Carlos Echeverry a Petro: "No entregará el poder en cuatro años”

El precandidato a la presidencia Juan Carlos Echeverry les propuso a Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria crear la Coalición de la Experiencia. En Mañanas BLU explicó en qué consiste la iniciativa y que tan viable ve su propuesta.

“Es una coalición para proponer de entrada la democracia, la libertad de opinar, de emprender, de tener, de buena economía, de cuidar los recursos públicos”, dijo Echeverry.

Aseguró que, si bien no es una propuesta excluyente, inicialmente pensó en Peñalosa, Gaviria y Gutiérrez porque son los precandidatos con los que comparte algunos ideales, como el de “defender las familias en todos los sitios”.

Echeverry destacó la experiencia de Peñalosa y Gutiérrez en las alcaldías de Bogotá y Medellín, respectivamente, y la de él junto a Gaviria como exministros de Hacienda y Salud.

“Al final todos vamos a llegar a darle soporte a una persona y ahí tiene que haber convergencia, nos debemos en defensa de la democracia”, reiteró.

Publicidad

Finalmente, Echeverry aclaró por qué no invitó a Gustavo Petro a su coalición. “Yo no me juntaría con alguien que no esté dispuesto a los cuatro años a entregar el poder al siguiente presidente”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: