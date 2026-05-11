Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia, especialmente en Antioquia. Cada día, miles de personas consultan los resultados oficiales de este tradicional juego de azar, que se transmite a través de Teleantioquia y ofrece distintas modalidades de apuesta para los participantes.



Resultado del Paisita Noche del 11 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Noche de este lunes 111 de mayo de 2026 dejó como número ganador el: XXXXX. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar cualquier premio únicamente en puntos autorizados.

Estos fueron los resultados principales del sorteo:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la fecha:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números apostados deben coincidir exactamente con el resultado oficial anunciado y respetar el orden de izquierda a derecha.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Uno de los aspectos que mantiene la popularidad del Paisita Noche es la variedad de opciones de juego disponibles. Estas son las principales modalidades:



Cuatro cifras directo o superpleno: e l jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

l jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial. Combinado cuatro cifras: la apuesta gana si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en el que salgan.

la apuesta gana si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en el que salgan. Tres cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: s e gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

e gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras en el orden correcto.

consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: el jugador gana si acierta la última cifra del sorteo.

¿Cómo reclamar premios del Paisita Noche?

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.



Documentos básicos obligatorios

Todos los ganadores deben presentar:



Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el Formato SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el Formato SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: también será necesaria una certificación bancaria a nombre del titular registrado en el tiquete. Este documento debe haber sido expedido con máximo 30 días de anticipación.

El Paisita Noche continúa siendo una de las loterías más seguidas del país, gracias a la facilidad de sus apuestas y a las múltiples oportunidades de ganar que ofrece diariamente.