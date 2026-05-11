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Un soldado herido dejan combates en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca

Este hecho ocurre tan solo horas después del último atentado terrorista ocurrido en el departamento del Cauca, donde fue activada una motocicleta bomba en el municipio de El Tambo.

Enfrentamientos en zona rural de Jamundí, Valle.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Es tensa la situación de orden público que se registra en la tarde de este lunes en la zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca, en medio de fuertes combates entre el Ejército y el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc.

Los enfrentamientos se presentan en inmediaciones de la vereda El Cedro, del corregimiento de San Antonio. La comunidad de la zona se encuentra refugiada en sus viviendas, compartiendo en redes sociales cómo se escuchan las ráfagas de fusil en esa zona montañosa.

Según las autoridades locales, un soldado resultó herido en una pierna en medio de esta situación, donde además se reportan ataques con drones que han activado más de 15 explosivos contra las tropas de la Tercera Brigada del Ejército.

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El militar fue atendido por los guerreros de combate y se confirmó que su lesión fue leve pues fue provocada por esquirlas, las operaciones ofensivas continúan en la zona para contrarrestar el ataque, y lograr el retorno de la normalidad y el bienestar de la comunidad del sector.

Este hecho ocurre tan solo horas después del último atentado terrorista ocurrido en el departamento del Cauca, donde fue activada una motocicleta bomba en el municipio de El Tambo, hecho que dejó una persona muerta y varios heridos.

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