En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Germán Vargas Lleras
Uribe - Westcol
Hantavirus

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Motocicleta bomba explotó en vereda de El Tambo, Cauca; una persona murió

Motocicleta bomba explotó en vereda de El Tambo, Cauca; una persona murió

Aparentemente, la motocicleta explotó cuando era manipulada por los terroristas de las disidencias de alias "Iván Mordisco".

Motobomba explotó en Cauca.
Motobomba explotó en Cauca.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Este lunes, una motocicleta-bomba explotó en la vereda La Hacienda, jurisdicción de El Tambo, Cauca. Según información preliminar, hay una persona muerta y varias heridas.

Aparentemente, la motocicleta explotó cuando era manipulada por los terroristas de las disidencias de alias "Iván Mordisco".

La explosión habría dejado afectaciones tanto a la población civil como a integrantes de esa estructura ilegal. Tropas del Ejército permanecen desplegadas en la zona realizando verificaciones y seguimiento a la situación, mientras persisten amenazas contra la Fuerza Pública y posibles presiones de los grupos armados sobre las comunidades del sector.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones representan graves infracciones al derecho internacional humanitario, debido al uso de medios ilícitos de guerra y al riesgo que generan para la población civil en medio del conflicto armado que continúa afectando varias regiones del departamento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cauca

Argelia

Publicidad

Publicidad

Publicidad