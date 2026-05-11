Motocicleta bomba explotó en vereda de El Tambo, Cauca; una persona murió

Este lunes, una motocicleta-bomba explotó en la vereda La Hacienda, jurisdicción de El Tambo, Cauca. Según información preliminar, hay una persona muerta y varias heridas.

Aparentemente, la motocicleta explotó cuando era manipulada por los terroristas de las disidencias de alias "Iván Mordisco".

La explosión habría dejado afectaciones tanto a la población civil como a integrantes de esa estructura ilegal. Tropas del Ejército permanecen desplegadas en la zona realizando verificaciones y seguimiento a la situación, mientras persisten amenazas contra la Fuerza Pública y posibles presiones de los grupos armados sobre las comunidades del sector.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones representan graves infracciones al derecho internacional humanitario, debido al uso de medios ilícitos de guerra y al riesgo que generan para la población civil en medio del conflicto armado que continúa afectando varias regiones del departamento.

