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Un menor murió y tres personas resultaron heridas tras explosión de artefacto en Caucasia

Al parecer, el artefacto fue hallado en un potrero y llevada hasta la vivienda en donde ocurrió la explosión.

Caucasia.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de may, 2026

En la vereda La Garrapata de Caucasia ocurrió un hecho lamentable que tiene enlutado a este municipio del Bajo Cauca antioqueño luego de que se conociera que un menor murió y otras personas resultados heridas tras la explosión de un artefacto en una vivienda de esta zona rural del departamento.

La información que ha dado a conocer la Policía Nacional es que todas las víctimas de la detonación llegaron hasta el Hospital César Uribe Piedrahíta en donde ingresaron dos menores de edad y dos jóvenes heridos por la explosión de un artefacto improvisado, al parecer, instalado por ilegales.

Según las autoridades, una de las personas involucradas se encuentra el dispositivo en un potrero, lo lleva hasta una vivienda de la zona rural del Bajo Cauca antioqueño, cuando lo trababan de manipular estalla y deja el saldo de un menor de 12 años muerto.

Alejandro Hoyos, gestor de Derechos Humanos de la Alcaldía de Caucasia, insistió que la comunidad debe tener precaución con artefactos explosivos que en muchas oportunidades son instalados por grupos al margen de la ley para atentar contra la Fuerza Pública o simplemente son puestos como método de amenaza.

"Un llamado a la precaución. Entendemos que en el territorio, y conocemos, hay actores armados, y que en la dinámica de conflicto hay artefactos explosivos, munición sin explotar, que pueden estar en nuestro territorio", mencionó el funcionario.

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El reporte indica que otro menor de 15 años tuvo lesiones en sus piernas, mientras que una joven de 18 años y un hombre de 20 años resultaron heridos por esquirlas en varias partes de sus cuerpos, por lo que siguen siendo atendidos en el centro asistencial del municipio.

La Policía Nacional está realizando las investigaciones correspondientes para poder esclarecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos, asimismo como determinar la procedencia del artefacto explosivo.

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