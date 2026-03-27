Enviaron a la cárcel a hombre señalado de abusar de 3 niñas en Caucasia, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Julián David Osorio Ballesta fue enviado a un centro carcelario, luego de que fuera llevado ante un juez por estar implicado en el abuso sexual de tres menores de edad en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

Lo que se ha podido saber es que Osorio, docente de una institución educativa, habría utilizado su posición de poder y confianza para realizar diferentes peticiones de índole sexual y así agredir a las menores de edad que tienen entre 6 y 8 años.

La investigación de las autoridades ha permitido establecer que Osorio también le habría mostrado videos en los que aparecía sometiendo a diferentes vejámenes sexuales a una menor de edad. Además, ofrecía dinero a cambio de que las niñas accedieran a favores sexuales.

Al parecer, el docente le ofrecía a las menores de edad entre 5.000 y 10.000 pesos para que sus alumnas cumplieran algunos de sus propósitos sexuales, situación que fue puesta a conocimiento de las directivas de la institución educativa y luego denunciada ante las autoridades correspondientes.



En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación imputó al profesor los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Los cargos que no fueron aceptados y fue enviado a prisión.