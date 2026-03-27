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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a la cárcel a hombre señalado de abusar de 3 niñas en Caucasia, Antioquia

Enviaron a la cárcel a hombre señalado de abusar de 3 niñas en Caucasia, Antioquia

El profesor ofrecía entre 5.000 y 10.000 pesos a sus alumnas para que accedieran a algunas peticiones sexuales.

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