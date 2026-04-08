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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Formulan cargos contra alcalde de Caucasia por presuntas irregularidades en un contrato

Formulan cargos contra alcalde de Caucasia por presuntas irregularidades en un contrato

Se trata de un contrato para el mejoramiento del acueducto municipal que se habría firmado de manera directa.

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