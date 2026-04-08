Formulan cargos contra alcalde de Caucasia por presuntas irregularidades en un contrato

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Caucasia, Antioquia, por presuntas irregularidades en el contrato para el mejoramiento del acueducto municipal. Al parecer, el convenio se firmó de manera directa, sin proceso de licitación pública.

El alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes Cortés, se encuentra entre ceja y ceja de la Procuraduría General de la Nación quien profirió pliego de cargos por su presunta responsabilidad en irregularidades reportadas en la suscripción de un convenio interadministrativo para la ejecución de obras de mejoramiento del acueducto y el alcantarillado.

La investigación de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal indica que, al parecer, el convenio que fue firmado en 2024 cuando Montes llegó a la Alcaldía de Caucasia, se realizó mediante la figura de contratación directa sin que se hubiera adelantado un proceso de licitación pública.

La explicación que da el Ministerio Público es que la presunta irregularidad es porque no se cumplieron las normas legales para este tipo de contrato que tenía como fin el mejoramiento del acueducto y el alcantarillado de este municipio del Bajo Cauca antioqueño.



Teniendo en cuenta lo anterior, el órgano de control aseguró que con su presunta conducta, Montes habría vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, hecho por lo que se calificó como una posible falta gravísima a título de dolo.

Hay que mencionar que este problema se da en medio de varias deficiencias que tiene Caucasia en sus sistemas de acueducto y alcantarillado, principalmente por una infraestructura deteriorada y una cobertura que no llega al 100 % del municipio. A esto se suma el aparente mal estado de las redes, que genera fugas, baja presión e interrupciones frecuentes del servicio doméstico.