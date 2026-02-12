Denuncian presunta negligencia en muerte de un bebé en Yarumal: el Hospital responde

Indignación en el municipio de Yarumal por un presunto caso de negligencia médica en la que murió un bebé pocas horas después de nacido.

Mientras que familiares denuncian que no trasladaron al menor a tiempo a una institución de mayor complejidad, el hospital local aseguró que el caso está en revisión bajo protocolos de auditoría clínica.

En una verdadera polémica se ha visto involucrado en las últimas horas el Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, luego de que una familia denunciara un presunto caso de negligencia médica que habría producido la muerte de un bebé.

Según los familiares, tras el parto el recién nacido registró dificultades respiratorias por las que alcanzaron a preocuparse incluso ofreciéndose para asumir la totalidad de costos para su remisión a un centro asistencial en Medellín, sin embargo, denuncian que no se autorizó porque no lo vieron necesario.



Sin embargo, una de las situaciones que ha generado mayor indignación fue el trato que han calificado deshumanizante por parte de un pediatra del centro asistencial que habría asumido el deceso del bebé de forma desconsiderada tras solicitarle claridades sobre lo ocurrido.

“Siempre, por estadística, se espera que de 1000 niños se mueran más o menos 15. Saber cuál va a ser es imposible. Generalmente son prematuros. A nosotros se nos muere un bebé por mes de 500 que nacen”, se escucha en el audio.

Inclusive, las explicaciones brindadas por el profesional de la salud a los familiares llegaron a ser confusas y contradictorias en algunos momentos de esta conversación.

Publicidad

“El bebé nació, el bebé estaba con dificultad respiratoria, se le puso oxígeno y estaba bien ya…()...¿Listo?. Él murió porque se le llenaron los pulmones tanto de sangre como de leche. Se ronco aspiró”, expresó.

Tras lo sucedido, a través de un comunicado el hospital de Yarumal indicó que el caso está en revisión bajo los protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente, pero que además durante la presente administración del centro asistencial no han recibido demandas por presunta responsabilidad médica o negligencia.

Esto, a propósito de cifras de bebés fallecidos mencionadas por parte del mismo pediatra en la conversación conocida. Aclararon que en el último año la mortalidad neonatal en el hospital ha sido del 0.5%, cifra, que aseguran, está incluso por debajo de las de otros centros asistenciales de igual nivel de complejidad.

Publicidad

La familia del menor de edad fallecido sigue solicitando claridades sobre los procedimientos médicos llevados a cabo, por lo que no se descarta una intervención de la Secretaría de Salud departamental en el caso.