Gobernadora del Tolima explica por qué se retiró de evento con Petro: “Me sentí muy mal, ignorada”

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, relató en entrevista con Mañanas Blu los detalles de su salida anticipada del evento de entrega de 1.700 títulos de propiedad rural en Chaparral, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

La jornada, que inicialmente estaba destinada a celebrar la formalización de tierras para campesinos del sur del Tolima, terminó marcada por la controversia política. La mandataria departamental aseguró que decidió retirarse tras no recibir espacio para intervenir y sentirse “totalmente ignorada” por parte del Gobierno Nacional.



Un acto histórico que terminó en polémica

El evento, organizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tenía como objetivo formalizar 1.700 predios rurales, una acción que, según la gobernadora, representa “un avance muy importante” para el campesinado.

“Que un campesino sea dueño de la tierra que ha trabajado durante tantos años dignifica su vida, le da seguridad jurídica y le abre puertas enormes a nuevas oportunidades”, afirmó Matiz durante la entrevista.

La mandataria explicó que asistió al acto precisamente para reconocer ese esfuerzo institucional y reiterar la necesidad de convertir la entrega de títulos en un punto de partida para el desarrollo productivo del sur del departamento. Sin embargo, señaló que la organización del evento y el trato recibido la llevaron a tomar la decisión de retirarse.



Presidente Gustavo Petro Presidencia

“Si la voz institucional no es bienvenida, no tenía nada que hacer allí”

Matiz relató que, tras las intervenciones de miembros de la comunidad, el director de la ANT y la ministra presente, se anunció la intervención del presidente sin que ni ella ni el alcalde de Chaparral fueran llamados a participar.

“Si la gobernadora y el alcalde no tenían espacio para participar, si la voz institucional del departamento no era bienvenida en la conversación, entonces personalmente tomé la decisión de retirarme”, expresó.

Publicidad

Según su versión, se acercó primero a la ministra para despedirse “de manera amable y correcta” y luego al presidente Petro, a quien le dijo: “Señor presidente, me voy a retirar del evento”. Aseguró que no recibió respuesta.

Yo ayer me sentí muy mal, totalmente ignorada. Me sentí como si en este departamento no valiera la institucionalidad sostuvo.

La gobernadora también denunció que durante el evento hubo silbidos en su contra y que tanto su gabinete como su equipo enfrentaron dificultades para ubicarse en el recinto.

Publicidad

“No somos enemigos”

Uno de los puntos que la mandataria quiso dejar claros es que sus diferencias con el presidente Petro no obedecen a enemistades personales ni políticas irreconciliables. “Quiero responderle a usted aquí de frente, mirándolo a los ojos y sin ambigüedades: no somos enemigos y no tenemos por qué ser enemigos”, relató al recordar el diálogo que sostuvo con un asistente que le preguntó si era “enemiga de Petro”.

Matiz enfatizó que las diferencias ideológicas son legítimas en democracia, pero que no deben convertirse en odio. “Jamás esas diferencias pueden convertirse en odio, porque no sería edificante ni ejemplarizante”, subrayó.



Defensa de la dignidad del Tolima

La polémica creció tras un mensaje publicado por la gobernadora en su cuenta de X, donde cuestionó lo sucedido en el acto. En la entrevista explicó que escribió ese mensaje porque sintió una “humillación muy grande”.

Sentí que tenía que defender la dignidad del Tolima y ejercer el liderazgo que me correspondía. No fue un acto de confrontación ni de irrespeto indicó.

Matiz añadió que su intención era proponer al presidente una agenda conjunta para el desarrollo del sur del Tolima, incluyendo la culminación del corredor vial y estrategias productivas que complementen la entrega de tierras. “Yo le iba a decir al presidente: pasemos del Pacto de Chicoral al Acuerdo de Chaparral y pongámonos de acuerdo en lo que vamos a seguir haciendo por este sur del Tolima”, afirmó.

Inversiones en educación y salud en el sur del Tolima

La gobernadora también destacó las inversiones que adelanta el departamento en la región, entre ellas la construcción del Hospital Regional del Sur en Chaparral, con una inversión superior a los 85 mil millones de pesos.

Asimismo, reconoció la inversión del Gobierno Nacional en una sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, cercana a los 30 mil millones de pesos, y aseguró que desde la administración departamental se han destinado más de 89 mil millones en educación superior, entre gratuidad, transferencias e infraestructura.

Gobernar es transformar, es construir sin destruir puntualizó.

Publicidad

Seguridad y minería ilegal: otro frente crítico

En la entrevista, la mandataria también abordó la situación de seguridad en el sur del Tolima, marcada por el aumento de la minería ilegal y la presencia de disidencias de las FARC.

Denunció que en el municipio de Ataco operan cerca de 300 máquinas extrayendo oro, con la llegada de más de 3.000 personas provenientes de otros departamentos. Según indicó, parte de los recursos derivados de esta actividad estarían financiando estructuras armadas ilegales.

“Tenemos un problema gravísimo con algunos disidentes de las FARC que se encuentran allí en el sur del Tolima”, advirtió. Matiz informó que solicitó un consejo de seguridad extraordinario con el ministro de Defensa y que se declaró como objetivo de alto valor a alias “Capotillo”, señalado de amenazarla.



Un llamado a la articulación institucional

Finalmente, la gobernadora insistió en que el país necesita articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. “El ejercicio del poder público tiene que ser un ejemplo de madurez, de respeto, de construcción. Al presidente le corresponde el país; a nosotros nos corresponde el Tolima”, concluyó.

