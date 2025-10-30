Mesas en consulta del Pacto estuvieron abiertas hasta después de las 6: Gobernadora del Tolima

Durante un encuentro de mandatarios regionales en Cali, la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, denunció que en varios municipios del país la Registraduría permitió a los ciudadanos votar el pasado domingo en la consulta del Pacto Histórico, hasta dos horas y media después de cerrados los puestos de votación.



Caso en Tolima

La mandataria mencionó el caso concreto de un municipio de su departamento.

“En algunos municipios de este país se alteró de manera arbitraria, y violando la ley, el horario que estaba establecido para las elecciones. Yo tengo el caso del municipio de Natagaima, en el departamento del Tolima, a las 4:00 de la tarde no se cerraron las elecciones, se recogieron las cédulas de los que estaban en la fila, permitiéndoles votar a las 6:40 de la tarde. Aquí lo que no podemos permitir es que nos pasemos la ley “, manifestó la mandataria.

La gobernadora del Tolima aseguró que lo que pasó en el municipio de Natagaima fue arbitrario y violó la ley. Advirtió que llevará el caso ante las autoridades judiciales y electorales.