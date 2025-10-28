Tolima se solidariza con gobernadora Adriana Magali Matiz tras revelarse plan criminal en su contra

La Fiscalía General de la Nación reveló la existencia de un plan criminal de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, para atentar contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas. El hecho ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores sociales, empresariales y académicos del departamento, que han expresado su solidaridad con la mandataria.

“Nosotros tuvimos algunas amenazas el año inmediatamente anterior. La verdad es que esta información que dio la Fiscalía General de la Nación, nosotros no teníamos conocimiento de esas amenazas y, sobre todo ese atentado que pensaban hacer estos delincuentes, al parecer, es de la estructura de alias ‘Calarcá’, que tiene en el departamento del Tolima una injerencia con el frente de Joaquín González con quienes hemos tenido obviamente unos enfrentamientos (0:33) muy fuertes” manifestó la gobernadora

De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal del frente Joaquín González, una de las más activas en el centro del país, habría diseñado un atentado contra la gobernadora. Las autoridades cotejan información de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Militares para establecer la veracidad del plan y los alcances de la amenaza.



“No podemos gobernar con miedo”: gobernadora Matiz

Tras conocerse la información, la mandataria tolimense se pronunció públicamente, asegurando que confía en las instituciones del Estado y que no detendrá su labor.

“No podemos subestimar ninguna amenaza, pero tampoco se puede gobernar con temor. Confío en las autoridades y seguiré trabajando sin miedo por la seguridad del Tolima”, expresó Matiz Vargas.



La gobernadora explicó que los hechos estarían relacionados con el frente Joaquín González, que opera principalmente en el sur del departamento y ha sido objeto de múltiples operativos en los últimos meses.

En lo que va del año, según datos oficiales, se han desarrollado más de 200 operaciones militares coordinadas entre el Ejército, la Policía la Fuerza Aeroespacial y La Gobernación de Tolima, que han permitido importantes golpes contra las disidencias.



El más reciente operativo en el Tolima

En el marco de las operaciones recientes, fue capturado José Israel Robayo Vélez, conocido como alias Arley o El Paisa, señalado de ser el segundo cabecilla y jefe financiero de las disidencias del frente Joaquín González.

Según el coronel Diego Fernando Patiño Orozco, comandante de la Sexta Brigada, este individuo era uno de los principales enlaces de alias ‘Calarcá’, y coordinaba una red de extorsión que producía más de 800 millones de pesos mensuales, mediante cobros ilegales a agricultores, ganaderos, piscicultores, transportadores y comerciantes de los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y veredas de la ciudad de Ibagué.

Las autoridades indicaron que cerca del 70 % de esos recursos eran enviados al departamento del Meta , donde alias Calarcá utilizaba el dinero para fortalecer el brazo financiero del Bloque Jorge Suárez Briceño, con el fin de adquirir armamento y reclutar nuevos integrante.

“Confío plenamente en nuestras autoridades, en la Policía y en el Ejército Nacional. A los bandidos no se les corre, se les enfrenta”, concluyó la gobernadora

Solidaridad y respaldo a la mandataria

Tras conocerse las amenazas, distintos sectores del Tolima manifestaron su respaldo a la gobernadora. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Carlos Hernando Enciso , expresó su solidaridad y destacó el liderazgo de la mandataria:

“Manifestamos nuestra preocupación y toda nuestra solidaridad con la gobernadora Adriana Magali Matiz, una mujer de gran capacidad de gestión y liderazgo, que ha logrado cohesionar al departamento hacia un propósito de desarrollo y seguridad”.

Por su parte, la Universidad del Tolima, a través de un comunicado firmado por su rector Ómar Mejía Patiño, rechazó de manera enfática las amenazas:

“Expresamos nuestro respaldo y respeto hacia la gobernadora, una mujer que ha ejercido su liderazgo con decisión y sentido del servicio hacia los tolimenses”.

También Fenalco Tolima se pronunció en defensa del liderazgo femenino en el ámbito público:

“El liderazgo no debe ser motivo de riesgo, sino una fuerza que inspire y transforme. La gobernadora ha demostrado su compromiso por fortalecer la economía regional y promover el desarrollo social del departamento”.



El Tolima abraza a su gobernadora

La situación ha despertado un sentimiento de unidad entre las instituciones, los gremios y la ciudadanía tolimense, que coinciden en exigir garantías de seguridad para la mandataria y su equipo de gobierno.

Mientras avanzan las investigaciones, la gobernadora Matiz Vargas mantiene su agenda institucional y reitera su compromiso con la seguridad y el desarrollo del Tolima.

“No hay espacio para el miedo cuando se trabaja por la gente. El Tolima no se detiene”, concluyó la gobernadora.