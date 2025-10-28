Exsoldado del Tolima fue enviado a prisión por el doble homicidio de campesinos en Villahermosa

Un exsoldado profesional oriundo de Casabianca (Tolima) fue capturado en Bogotá y enviado a prisión por su presunta participación en el asesinato de una pareja de agricultores en el municipio de Villahermosa, en hechos ocurridos en 2022.

Se trata de César Augusto Buitrago Pérez, de 45 años, quien fue detenido tras un intenso operativo del Gaula Militar el pasado 23 de octubre en el norte de Bogotá. El exuniformado, vinculado además a un caso de extorsión, abrió fuego contra los agentes durante su captura en el barrio Mazurén, resultando heridos tres integrantes del Gaula.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento se desarrolló en la carrera 55 con calle 151, cuando el exmilitar ingresaba a un conjunto residencial a bordo de una camioneta Isuzu 4x4 en compañía de tres mujeres. Los agentes del Gaula, que llevaban varios días realizando labores de vigilancia, lo interceptaron en el lugar.

“Durante el procedimiento, el sujeto, quien se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación para evitar daños colaterales”, informó en su momento la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional en un comunicado.



El crimen que estremeció a Villahermosa

El nombre de Buitrago Pérez volvió a aparecer en el expediente de un doble homicidio ocurrido el 24 de febrero de 2022 en la vereda Buenavista, zona rural de Villahermosa. Ese día, Luis Otaliver Vélez Morales, de 37 años, y Yesenia Gil Patiño, de 32 años, una pareja dedicada al cultivo de granadilla, fueron asesinados con arma de fuego.



Las víctimas, que habían recibido amenazas, decidieron refugiarse temporalmente en Antioquia. Sin embargo, al regresar a su finca para pagar los sueldos de sus trabajadores, fueron interceptadas y ultimadas.

En ese momento, el entonces comandante de la Policía del Tolima, coronel Néstor Cepeda, explicó que el caso fue atendido inicialmente por el Ejército y que “las unidades de Policía Judicial lograron obtener descripciones de los posibles responsables del ataque”.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación determinaron que Buitrago Pérez y otro exsoldado profesional, identificado como Muñoz, habrían sido contratados por particulares para ejecutar el crimen, presuntamente por el incumplimiento en el pago de una extorsión.

Publicidad

Tres años de investigación

La línea de tiempo judicial muestra que el proceso avanzó durante tres años, hasta que los investigadores lograron recolectar material probatorio suficiente para vincular al exmilitar con los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, se conoció que Buitrago Pérez posee dos predios en el municipio de Líbano, uno de ellos denominado Belén, los cuales son objeto de análisis dentro de la investigación. Las autoridades buscan establecer si esos bienes estarían relacionados con las actividades delictivas que se le atribuyen o con la estructura criminal detrás del doble homicidio.



Medida de aseguramiento en cárcel

Con base en los elementos materiales probatorios presentados, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Augusto Buitrago Pérez.

Una fiscal adscrita a la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos agravados, y disparo de arma de fuego sin justificación legal. César Augusto Buitrago Pérez no aceptó los cargos.

Publicidad

La captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín del Tolima y del Gaula Militar, en un operativo que terminó en enfrentamiento.

Hoy, las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los autores intelectuales del crimen y esclarecer los vínculos de los exuniformados con redes criminales que habrían operado en el norte del Tolima.