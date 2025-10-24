Cae jefe financiero de las disidencias en Tolima: reunía más de $800 millones por mes en extorsiones

En una operación militar. tropas del Ejército Nacional capturaron en el Tolima a José Israel Robayo Vélez, conocido con los alias de ‘Arley’ o ‘El Paisa’, señalado de ser el segundo cabecilla y jefe de finanzas del grupo armado Disidencias de las Farc - Frente Joaquín González, una de las estructuras disidentes más activas del centro del país.

El operativo, adelantado por el Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, se llevó a cabo en la vereda Tolda Vieja, en el municipio de Roncesvalles, tras un trabajo de inteligencia y seguimiento que permitió dar con el paradero del hombre que manejaba las finanzas ilegales del grupo armado.

“Este sujeto exigía cuotas extorsivas a los agricultores, ganaderos, piscicultores, transportadores y comerciantes de los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y veredas de la ciudad de Ibagué”, aseguró el coronel Diego Fernando Patiño Orozco, comandante de la Sexta Brigada.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Arley’ o ‘El Paisa’ habría logrado consolidar una red de extorsión que generaba más de 800 millones de pesos mensuales, producto de cobros ilegales a agricultores, ganaderos, piscicultores, transportadores y comerciantes en los municipios mencionados.



“Desde hace un año, este sujeto habría sido seleccionado por el cabecilla alias ‘Calarcá’, del departamento del Meta, para que asumiera el recaudo de las economías ilícitas de alias ‘Cancharino’, muerto en desarrollo de operaciones militares. Alias ‘Arley’ o ‘El Paisa’ recaudaba mensualmente cerca de 800 millones de pesos y tenía la directriz del máximo cabecilla de las Disidencias de las Farc, alias ‘Calarcá’, de enviar el 70 % de este dinero al departamento del Meta, permitiéndole fortalecer sus finanzas, su músculo financiero, la compra de armas, el adoctrinamiento y el constreñimiento de nuevos integrantes para el fortalecimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño”, puntualizó el oficial.

El dinero, según fuentes castrenses, era destinado en un 70 % al departamento del Meta, donde alias ‘Calarcá’, máximo cabecilla del Frente Joaquín González, utilizaba los recursos para fortalecer el músculo financiero del Bloque Jorge Suárez Briceño, con fines de compra de armamento, adoctrinamiento y reclutamiento de nuevos integrantes.

Alias ‘Arley’ había sido designado directamente por ‘Calarcá’ hace un año, luego de la muerte en operaciones militares de Fabián Guillermo Espinosa Arboleda, alias ‘Cancharino’, antiguo encargado de las finanzas del grupo. Desde entonces, el capturado habría establecido como base de operaciones las veredas Santa Elena, La Morena, Tolda Vieja, Topacio y Playarrica, en el suroccidente tolimense, donde citaba a sus víctimas para exigir el pago de las cuotas extorsivas, algunas semanales y otras mensuales.

Publicidad

El Ejército confirmó que el capturado José Israel Robayo Vélez, alias ‘Arley’ o ‘El Paisa’, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Con esta captura, las autoridades calificaron el resultado como un duro golpe a las finanzas y capacidad operativa de las Disidencias de las Farc - Frente Joaquín González, quienes venían intentando expandir su control territorial en el Tolima.