Hay un incumplimiento grave: exregistrador Farfán sobre críticas en cierre de la consulta popular

Nicolás Farfán, ex registrador delegado en lo electoral, ha calificado la extensión del horario de votación de la reciente consulta popular, más allá de las 4:00 de la tarde, como un "incumplimiento grave”.

"Hay un incumplimiento grave de las disposiciones legales que regulan la materia", dijo.

Esta dura declaración se da en el contexto de las explicaciones ofrecidas por el actual registrador, Penagos, quien ha justificado la decisión alegando que se trataba únicamente de una consulta partidista.

Según Farfán, la conducta de la organización electoral contravino el artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, que establece que, para las consultas, se deben aplicar las normas electorales ordinarias.



Dichas normas, contenidas en el Código Electoral, especialmente en el artículo 111, fijan claramente la jornada de votación. El exregistrador enfatizó que la norma es tan ineludible que, incluso, las cartillas de capacitación distribuidas por la misma Registraduría para los jurados y delegados instruyen solicitar la colaboración de la fuerza pública para que retire a los electores de los puestos de votación a partir de las 4:00 de la tarde.

"Es evidente que si hay una norma que establece cuál es la jornada de votación, no puede el registrador a último minuto cambiarla y ampliarla", dijo.

Asimismo, Farfán desmontó la lógica del registrador Penagos, quien sugiere que el proceso de consulta otorga un grado de discrecionalidad. Farfán señaló que, al contrario, la ley no permite tal discrecionalidad y recordó que estas consultas son un "mecanismo mismo de participación partidista arreglado en la ley".

"Yo sí haría un llamado muy respetuoso a los órganos de control de que examinen la conducta del señor registrador porque esta es la antesala de lo que va a ocurrir en las elecciones del 2026.

