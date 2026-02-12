Revelan detalles del fatal accidente que dejó a madre e hija sin vida en el norte de Bogotá

Una nueva tragedia vial sacudió la madrugada de este viernes a los habitantes del norte de Bogotá, luego de que un aparatoso accidente de tránsito cobrara la vida de una madre y su hija en la Autopista Norte, a la altura de la calle 244, en sentido sur–norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.

Según el reporte oficial de la Policía de Tránsito, el siniestro ocurrió hacia las 11:40 de la noche, cuando un vehículo de alta gama, conducido por un joven de aproximadamente 20 años, se desplazaba a gran velocidad hacia el peaje de La Sabana.

En ese momento, el conductor habría intentado adelantar por el costado derecho a un bus intermunicipal de la empresa Copetran, sin percatarse de que un camión ingresaba a una estación de servicio ubicada en ese punto.

La maniobra terminó en una violenta colisión contra el camión, que a su vez hizo que el automóvil rebotara contra el bus y finalmente impactara al vehículo en el que se movilizaban dos mujeres, madre e hija. El choque fue tan fuerte que terminó lanzando uno de los carros hacia la zanja del separador vial, generando escenas de caos y pánico entre los pasajeros y conductores que transitaban por la zona.



La identidad de las víctimas del grave accidente

Los organismos de emergencia llegaron casi de inmediato. Personal de la Concesión Norte logró rescatar con vida a una mujer de 72 años que había quedado atrapada en la parte trasera del vehículo, y fue trasladada en ambulancia hasta la Clínica Sabana. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció hacia las 3:40 de la madrugada. En el lugar del accidente, los socorristas confirmaron la muerte de la conductora, una mujer de 35 años, identificada como Edna Rodríguez. Su madre, Rosario Rodríguez, fue la segunda víctima fatal de esta tragedia.

Testigos señalaron que el joven conductor del vehículo de alta gama resultó ileso y que, al parecer, transitaba a exceso de velocidad cuando intentó realizar el adelantamiento. La Policía de Tránsito confirmó que se revisan las cámaras de seguridad del corredor vial para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

Entre tanto, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica a los vehículos involucrados y al lugar de los hechos, lo que obligó al cierre parcial de la Autopista Norte hasta cerca de las 4:05 de la madrugada, generando congestión en uno de los principales corredores de salida de Bogotá.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y a conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye y los riesgos aumentan.