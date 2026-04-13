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Frustran atentado con motocicleta-bomba frente a hospital en El Plateado en Argelia, Cauca

El artefacto habría sido instalado por disidencias del grupo Carlos Patiño, frente a la construcción del nuevo hospital local, que habría tenido un impacto en un radio de al menos 300 metros.

Desactivan moto cargada con explosivos en zona urbana de El Plateado
Desactivan moto cargada con explosivos en zona urbana de El Plateado, Cauca.
Foto: Ministerio de Defensa
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Un atentado con una motocicleta cargada con explosivos fue frustrado en el corregimiento de El Plateado, del municipio de Argelia, del departamento del Cauca, tras una operación conjunta del Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana.

Según las autoridades, el artefacto habría sido instalado por el grupo Carlos Patiño de las disidencias de las Farc a pocos metros de donde se adelanta la construcción del nuevo hospital local, lo que representaba un alto riesgo para la población civil.

“Hemos logrado desarticular un segundo intento terrorista que va directamente en contra de la población civil de El Plateado. Una segunda moto cargada con altísimos explosivos que hubiesen causado un daño impresionante a la comunidad. Sus cabecillas se están desmovilizando, se están entregando y se están fugando de las estructuras con todo el dinero de ustedes. Hagan ustedes lo mismo. La fuerza pública está lista para recibirlos y respetarles sus derechos humanos”, dijo el coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4.

El Batallón de Despliegue Rápido logró detectar y neutralizar la amenaza, que habría tenido un impacto en un radio de al menos 300 metros.

“Necesitamos que sigan colaborando con su fuerza pública para evitar este daño que va directamente en contra de ustedes. A las estructuras terroristas hay que decirles que definitivamente no sigan haciéndole daño a la población”, expresó Garzón.

La operación fue posible gracias a las labores de inteligencia aérea y al apoyo de la comunidad, evitando así una tragedia. Las fuerzas militares reiteraron su compromiso de mantener la ofensiva contra los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad en el suroccidente del país.

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