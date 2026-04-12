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Levantan bloqueo en Lebrija, pero campesinos advierten que protestas continúan

El paso fue habilitado en Lebrija tras un acuerdo parcial y mañana se instalará en Bogotá una mesa de diálogo con el IGAC, con presencia del gobernador Juvenal Díaz y líderes campesinos.

Mesa de diálogo en Lebrija. Se acordó levantar los bloqueos
Imagen de las autoridades. Mesa de diálogo en Lebrija. Se acordó levantar los bloqueos
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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