Levantan bloqueo en Lebrija, pero campesinos advierten que protestas continúan

Tras días de protestas y afectaciones a la movilidad, fue suspendido el bloqueo en el municipio de Lebrija, Santander, lo que permitió restablecer el paso hacia el aeropuerto internacional Palonegro; sin embargo, se mantienen en otros puntos.

La decisión se tomó luego de una mesa de diálogo entre comunidades campesinas, autoridades locales, la Gobernación de Santander y organismos de control, en la que se lograron acuerdos para garantizar la movilidad sin desactivar la protesta.

Según informó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se acordó la apertura indefinida de la vía y la suspensión del paro en su modalidad de bloqueo, aunque las manifestaciones continúan en varios puntos. Además, se definió trasladar la discusión a un escenario nacional en busca de soluciones de fondo.

FOTO: Protesta campesina en Lebrija, Santander- suministrada por Gobernación de Santander

En ese sentido, este lunes a las 10:00 de la mañana se instalará en Bogotá una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en la que participarán siete representantes del paro, el alcalde de Lebrija y el gobernador de Santander, quien actuará como garante.



El mandatario departamental reconoció el impacto de la situación y respaldó las reclamaciones de los campesinos frente al incremento en los avalúos catastrales.

“Se suspende la protesta, no se levanta; se da libre movilidad mientras avanzamos a una mesa nacional. Hay campesinos afectados por el aumento desmesurado del avalúo catastral”, aseguró el gobernador.

Pese al desbloqueo, el paro sigue activo en el departamento y las comunidades advierten que estarán a la espera de los resultados de la reunión en Bogotá, donde se discutirá la posible modificación o derogatoria de la Resolución 2057.

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El veedor municipal, Jorge Camacho, explicó que el acuerdo alcanzado implica alivios en la movilidad, pero no el fin de la protesta. “El compromiso es que levantamos el bloqueo en la vía nacional y la vía del aeropuerto, pero el paro continúa. Queremos la derogación de la Resolución 2057 para levantarlo definitivamente. Por ahora mantenemos tres puntos de paro en Lebrija, pero se permite el paso de vehículos”, señaló.

El levantamiento de los bloqueos se da en medio de un panorama económico crítico para Santander. Los gremios económicos han reportado pérdidas que superan los $80.000 a $120.000 millones diarios en el departamento, mientras que en el área metropolitana de Bucaramanga el impacto oscila entre $40.000 y $70.000 millones diarios.

FOTO: Protesta de campesinos en Lebrija, Santander- Blu Radio Bucaramanga

En materia de transporte, se cancelaron cerca de 60 vuelos, con al menos 7.500 pasajeros afectados, además de retrasos logísticos de hasta 72 horas y sobrecostos de hasta el 50 %.

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El sector avícola y comercial también reporta graves afectaciones, con millones de huevos represados, aves sin movilizar y pérdidas millonarias en la distribución de alimentos, lo que ha generado problemas de abastecimiento en más de 150 puntos de venta.

Ante el panorama, advirtieron incluso riesgos de reducción de personal si la situación se prolonga.

Por ahora, aunque se restableció la movilidad en puntos clave como Lebrija, la atención está puesta en Bogotá, donde el diálogo con el Gobierno Nacional será determinante para definir el rumbo de las protestas en Santander. De no haber acuerdos, los líderes campesinos volverán a bloquear las vías.