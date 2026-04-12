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Perú extiende jornada electoral tras retrasos logísticos: más de 63.000 ciudadanos sin votar

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material y "con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto".

Perú extiende jornada electoral tras retrasos logísticos: más de 63.000 ciudadanos sin votar
Perú extiende jornada electoral tras retrasos logísticos: más de 63.000 ciudadanos sin votar
Por: EFE
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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