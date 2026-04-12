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Abelardo de la Espriella también fue amenazado con corona fúnebre

El candidato calificó como un acto de cobardía las amenazas en su contra, asegurando que se trata de intentos de intimidación por parte de “miserables cobardes” que buscan silenciar a quienes defienden la democracia.

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