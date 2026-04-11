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Blu Radio  / Mundo  / EEUU dice que Irán no ha mostrado compromiso en negociaciones para renunciar a armas nucleares

EEUU dice que Irán no ha mostrado compromiso en negociaciones para renunciar a armas nucleares

J.D. Vance señaló desde Islamabad que el principal obstáculo en las negociaciones con Irán ha sido la falta de un compromiso firme de no desarrollar armas nucleares a largo plazo.

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Fotos: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 11 de abr, 2026

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