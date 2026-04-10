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Blu Radio  / Mundo  / Irán insiste en que las negociaciones con EEUU dependen el alto el fuego en Líbano

Irán insiste en que las negociaciones con EEUU dependen el alto el fuego en Líbano

El diplomático consideró que “el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán” al que se comprometió Estados Unidos.

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