Las frases de Uribe que se vilarizaron durante su 'stream' con Westcol

Luego del exitoso encuentro que sostuvo en la Casa de Nariño con Gustavo Petro, Westcol se reunió este 10 de mayo con el expresidente Álvaro Uribe en su vivienda, en donde sostuvieron una extensa charla en donde hablaron de música, política, polémicas y propuestas que se necesitan en torno al futuro del país.

Si bien el creador de contenido aclaró que no buscaba tener ideas políticas en la conversación, tocaron temas importante que han "empañado" la reputación del expresidente, pero, además, de algunas frases de temas puntuales que dieron de qué hablar desde temas serios hasta el cruce de comentarios de humor entre ambos.

Álvaro Uribe y Westcol. Foto: Captura Kick

Las frases más virales de Uribe en su conversación con Westcol

"Meterle un bombazo a Raúl Reyes"

En la conversación se habló del tema de seguridad -misma pregunta que se le hizo a Petro- en donde debatieron sobre el trato que debe recibir un "bandido". De ejemplo, expresidente recordó la 'Operación Jaque' que permitió el rescate de Ingrid Betancour, en donde dejó la siguiente frase: "Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Ingrid Betancourt y a 3 norteamericanos, todos fallaron, que hubo que hacer: meterle un bombazo a Raú Reyes".

De las partes que más me gustaron del streaming de Westcol con el pre Uribe:



“Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Ingrid Betancourt y a 3 Norteamericanos, todos fallaron, que hubo que hacer: METERLE UN BOMBAZO A RAUL REYES”: @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/HvGoLsuCY9 — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) May 11, 2026

"¿Petro me mintió?"

Hablaron de la jornada laboral y el futuro de los trabajadores en el país, Westcol le contó que Petro le dijo que gracias a él, pero según el expresidente, le mintió: "Petro me dijo que él hizo eso. ¿Me mintió? ¿En la cara? Mi* hu*".



Me parece excelente que Alvaro Uribe haya aclarado a Westcol que la reducción de la jornada laboral y la matrícula cero hayan sido iniciativas del Centro Democrático bajo el gobierno de Iván Duque. pic.twitter.com/9NyGYYiu3h — Guillo (@codiguillos) May 11, 2026

"Me duele que me digan paraco"

Otro tema que hablaron y que era inevitable fue la de los falsos positivos durante su gobierno, por eso, el creador de contenido le preguntó si le afectaba que le dijeran paraco, a lo que dijo que sí. "Claro (duele). Hombre, claro, me duele".

Westcol: Te duele que te digan paraco?



Uribe: Claro Luis Fernando.



😭😭😭😭 pic.twitter.com/LSVmBOj3kH — 𝐀𝐱𝐱𝐞𝐥.†🎈 (@nosoyaxxel) May 10, 2026

"Si me tomo un aguardiente, me puede gustar"

El expresidente compartió sus recuerdos con el aguardiente y el alcohol, en donde confesó que hubo un tiempo en donde sí tenía el hábito de tomarse varios, pero que lo dejó, sin embargo, este domingo al lado del creador volvió a tomarse "unos": "Hablaba demasiado. Gritaba. Nunca volví a tomar (...) Creo que si me tomo un aguardiente, me puede gustar, pero me da miedo porque es alegre".

uribe le dice a westcol que cuando era presidente se pegaba unas borracheras pic.twitter.com/BZkZ6go4AT — geezydee (@gezzydeee) May 10, 2026

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"Se llama Stormy Daniels"

El expresidente le mostró a Westcol su colección y criadero de ponis, pero uno llamó la atención al llevar el nombre de la actriz de cine para adultos que acusó, en su momento, a Donald Trump.