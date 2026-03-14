Ecopetrol alerta riesgo en el suministro de gas en Sabana de Torres por bloqueos

Más de 20 mil habitantes del casco urbano de Sabana de Torres, Santander, podrían verse afectados en el suministro de gas domiciliario debido a bloqueos que desde el 11 de marzo afectan las operaciones en el campo Provincia, operado por Ecopetrol.

La compañía informó que trabajadores de la empresa contratista Magnex mantienen bloqueadas las vías de acceso al campo, lo que ha impedido la movilidad de personal y vehículos hacia las estaciones Santos y Suerte, así como al campamento Santos, puntos clave para la operación del sistema.

Según Ecopetrol, la situación también ha dificultado el ingreso de alimentos, agua potable y otros suministros básicos para el personal operativo y administrativo que permanece en el lugar. Además, no se ha permitido el relevo de turnos de los trabajadores, lo que, de acuerdo con la empresa, representa una vulneración de derechos fundamentales.

La protesta se originó por una inconformidad de los trabajadores frente a la forma en que se entrega el beneficio de alimentación, ya que solicitan que este se pague en dinero y no en especie, como actualmente se realiza bajo lo establecido en la convención firmada entre la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa contratista.



Ecopetrol advirtió que, debido a los bloqueos, 143 pozos se encuentran sin control operativo, junto con todas las facilidades del campo, lo que representa un riesgo para el medio ambiente, la seguridad de las operaciones y la continuidad del servicio de gas en la región.

La empresa señaló que, si no se restablecen las condiciones mínimas de seguridad para operar, se vería obligada a apagar de manera segura los pozos, las estaciones de procesamiento y compresión de gas, lo que implicaría también la suspensión del suministro de gas domiciliario en el municipio.

Ecopetrol hizo un llamado urgente al diálogo y pidió el levantamiento inmediato de los bloqueos para restablecer la normalidad en las operaciones y garantizar la continuidad del servicio.

