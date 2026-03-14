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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ecopetrol alerta riesgo en el suministro de gas en Sabana de Torres por bloqueos

Ecopetrol alerta riesgo en el suministro de gas en Sabana de Torres por bloqueos

Trabajadores de la empresa contratista Magnex bloquean los accesos al campo Provincia en Sabana de Torres, lo que ya afecta la operación de 143 pozos. Ecopetrol advirtió que, si no se levantan los bloqueos, podría suspender el suministro de gas domiciliario en el municipio.

En riesgo servicio de gas domiciliario en Sabana de Torres por protestas.jpg
Imagen de Ecopetrol. En riesgo servicio de gas domiciliario en Sabana de Torres por protestas
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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