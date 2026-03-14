El 23 de marzo comenzarán las pruebas de equipos del Escudo Nacional Antidrones

Colombia iniciará en nueve días las primeras pruebas del Escudo Nacional Antidrones, un proyecto del Ministerio de Defensa valorado en 6,2 billones de pesos, diseñado para enfrentar el uso de drones por parte de grupos criminales. Las evaluaciones se realizarán entre el 23 de marzo y el 10 de abril e incluirán equipos capaces de detectar, anticipar y neutralizar estas amenazas.

El proyecto ha sido desarrollado durante más de tres meses por un equipo multidisciplinario integrado por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y expertos en tecnología y seguridad. Desde su socialización el 16 de enero, Colombia ha visitado ocho países: Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido, para conocer diferentes capacidades de defensa, incluyendo drones y sistemas antidrones.

Escudo Nacional Antidrones de Colombia Ejército Nacional

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que el proyecto avanzará con transparencia y bajo supervisión de la Procuraduría General de la Nación, cumpliendo todos los procedimientos contractuales establecidos por la ley colombiana. Como parte de estas medidas, se firmó la Directiva 042 contra el soborno, que exige integridad y transparencia en todos los proyectos del ministerio.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que la fase inicial del proyecto se desarrollará con transparencia y bajo supervisión de la Procuraduría General de la Nación, cumpliendo con todos los procedimientos legales y contractuales.

El Ministerio de Defensa anunció el inicio de pruebas del Escudo Nacional Antidrones, proyecto de $6,2 billones para enfrentar el uso de drones por grupos criminales. Las evaluaciones se realizarán del 23 de marzo al 10 de abril. 21 países y 115 empresas han sido invitados a… pic.twitter.com/AYd8goIkYQ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 14, 2026

Además, el Ministerio mantiene habilitada la línea 157 anticorrupción, para que la ciudadanía pueda denunciar irregularidades de forma confidencial.

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El Escudo Nacional Antidrones busca, según el Gobierno, proteger la seguridad nacional, fortalecer la autonomía tecnológica y garantizar la protección de la vida frente a nuevas amenazas tecnológicas.