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Blu Radio  / Nación  / El 23 de marzo comenzarán las pruebas de equipos del Escudo Nacional Antidrones

El 23 de marzo comenzarán las pruebas de equipos del Escudo Nacional Antidrones

Más de 20 países han manifestado interés en aportar soluciones tecnológicas al Escudo Nacional Antidrones de Colombia, mientras 115 empresas internacionales han sido invitadas a presentar propuestas para enfrentar el uso de drones por grupos criminales.

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