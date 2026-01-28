Maldito culto a la muerte; me duele el alma: Javier Hernández por asesinato de hincha de Bucaramanga

El fútbol colombiano volvió a mancharse de luto. Así lo expresó con profunda indignación el periodista Javier Hernández Bonnet durante el programa radial Blog Deportivo, al referirse al asesinato de un joven hincha del Atlético Bucaramanga tras el clásico del oriente colombiano frente al Cúcuta Deportivo.

"¿Por qué ese maldito culto a la muerte que estamos queriendo llevar a los estadios? No hay derecho que después de 5 años vuelva un clásico de la dimensión del clásico del oriente colombiano entre Cúcuta y el Atlético Bucaramanga y la noticia no es el 2-2, no es el espectacular tanto conseguido de media vuelta de Peralta, sino que asesinaron a un muchacho por ser hincha del cuadro Atlético Bucaramanga. Por Dios, ¿a qué extremos estamos llegando? ¿Cuál es el techo? ¿Qué tenemos que hacer para que este tipo de sucesos no se sigan presentando que a diario lo que hacen es agobiar, enlutar familias?", cuestionó el director de Blog Deportivo.

Hernández Bonnet recordó que la víctima tenía apenas 24 años, una vida por delante y el sueño cercano de graduarse como veterinario. Su único “pecado”, como lo recalcó con dolor, fue amar los colores del Atlético Bucaramanga.

“Lo cosieron a puñaladas quienes se disfrazan de hinchas para desfogar su crueldad”, señaló, dejando claro que ese comportamiento no nace del fútbol, sino de individuos que usan el deporte como excusa para delinquir.



En su reflexión, la respuesta inmediata debe venir de la justicia, que debe actuar con contundencia, y a largo plazo de la educación. Asimismo, enfatizó que no se puede seguir sancionando el "cemento" o las tribunas y dejar sin consecuencias judiciales a las personas que están detrás de estas tragedias.

Tras riña donde fue asesinado hincha del Atlético Bucaramanga, club se pronuncia: "Hinchada maravillosa"

"Es terrible esto es terrible. Me dolió en el alma. 24 años lleno de ilusiones. Su único pecado entonces fue ser hincha del Atlético Bucaramanga para que lo agarraran, le metieran una encerrona y lo cosieran a puñaladas como lo cosieron a este Muchacho, no hay derecho, de verdad que no hay derecho. Y aquí es donde tenemos que volver a la misma teoría. ¿Qué está haciendo la gente buena que va a los estadios? ¿Qué hace la gente buena que vive en el día a día con este tipo de circunstancias en el transporte público o en la calle como un trascendente común y corriente?", concluyó.