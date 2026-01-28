En vivo
Fútbol Colombiano  / "Maldito culto a la muerte; me duele el alma": Javier Hernández por asesinato de hincha de Bucaramanga

Maldito culto a la muerte; me duele el alma: Javier Hernández por asesinato de hincha de Bucaramanga

El director de Blog Deportivo cuestionó que se sigan perdiendo vidas por cuenta de una camiseta de un equipo. Hace cinco años no se jugaba el clásico del oriente en primera división.

