Pasto vs. Millonarios EN VIVO y gratis por la Liga BetPlay HOY miércoles

Este miércoles, 28 de enero, sigue la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I con tres partidos. Uno de los más llamativos es el encuentro entre el Deportivo Pasto contra Millonarios en el estadio La Libertad.



PASTO VS. MILLONARIOS EN VIVO HOY

Este partido lo podrá seguir en directo con el relato y análisis del equipo deportivo de Blu Radio desde las 8:30 de la noche. Vale recordar que se espera que Falcao García sume sus primeros minutos con el embajador tras pagar la mitad de su sanción luego de recibir luz verde por parte de la Dimayor.

Vale recordar que Millonarios viene de perder con Bucaramanga (2-1) y con Junior (1-2). Por su parte, el Pasto ganó su primer partido contra el Medellín y volvió a triunfar como visitante ante Águilas (1-2).

Vale recordar que la tercera jornada de la Liga BetPlay en Colombia empezó con empates. El clásico de oriente, Cúcuta–Bucaramanga, terminó igualado 2-2, en un partido que, más allá del resultado y de la expectativa por un duelo que hacía años no se disputaba, se vio empañado por el asesinato de un hincha del Bucaramanga.

Fortaleza empató 1-1 con Llaneros y Medellín igualó 2-2 con Tolima, en un partido que arrancó con dos realidades distintas. Por el lado del DIM, que había comenzado la liga perdiendo sus dos primeros partidos, ayer logró sumar con el empate. En cambio, el Deportes Tolima, que había arrancado ganando las dos fechas iniciales, tiene como principal problema la acumulación de tarjetas rojas: anoche completó cuatro en tres jornadas.



En la tabla de posiciones, de manera temporal, Tolima asumió el liderato y Medellín se ubicó en la posición 17. Llaneros está cuarto y Fortaleza sexto. Cúcuta Deportivo, después del clásico, quedó en el decimoquinto lugar, mientras que Bucaramanga aparece quinto.

Esta tarde continuará la tercera fecha de la Liga BetPlay. Alianza abrirá la jornada a las 4:10 frente a Boyacá Chicó y a las 6:30 el estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá el partido entre Santa Fe y Pereira. El encuentro entre Deportivo Pasto y Millonarios cerrará la jornada. Entre los convocados de Millonarios, que suma dos fechas sin puntos y es 18 en la tabla, está el delantero Radamel Falcao.

Mañana se disputarán los partidos entre Águilas Doradas y Deportivo Cali, Jaguares frente a Internacional de Bogotá y América de Cali contra Once Caldas.

