Cayó en Medellín colombiano pedido en extradición por narcotráfico en Perú: enviaba ‘mulas’

Un colombiano requerido por la justicia peruana por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada fue capturado en Medellín, en un operativo desarrollado en el marco de la cooperación judicial internacional, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía.

Se trata de Gildardo de Jesús Taborda, quien tenía una orden de captura vigente emitida el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Superior de Justicia del Callao, en Perú. La captura se realizó con fines de extradición, en coordinación entre autoridades colombianas y organismos internacionales.

De acuerdo con las investigaciones, Taborda haría parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes, en la que presuntamente cumplía funciones como coordinador y responsable del manejo financiero de la estructura.

La red utilizaba la modalidad conocida como “body packer” o “mula”, empleando personas para el transporte de clorhidrato de cocaína en rutas internacionales, principalmente entre Perú y México. En 2023, autoridades peruanas detectaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a dos mujeres que llevaban la droga adherida a sus cuerpos mediante fajas.



Las investigaciones señalan, de acuerdo con el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijin, que el capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de los estupefacientes, así como de financiar los lugares donde se preparaba y acondicionaba a los correos humanos antes de los viajes.

Con esta captura, las autoridades avanzan en el desmantelamiento de estructuras de narcotráfico con alcance internacional, apoyadas en mecanismos de cooperación judicial entre países de la región.