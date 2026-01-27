En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Cayó en Medellín colombiano pedido en extradición por narcotráfico en Perú: enviaba ‘mulas’

Cayó en Medellín colombiano pedido en extradición por narcotráfico en Perú: enviaba ‘mulas’

El hombre es señalado de coordinar el componente financiero de una red transnacional que enviaba cocaína mediante correos humanos en rutas entre Perú y México.

Publicidad

Publicidad

Publicidad