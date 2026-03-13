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Blu Radio  / Judicial  / Caso Nydia Erika Bautista es declarado crimen de lesa humanidad tras casi tres décadas de impunidad

Caso Nydia Erika Bautista es declarado crimen de lesa humanidad tras casi tres décadas de impunidad

La Fiscalía concluyó que su desaparición, tortura y asesinato hicieron parte de un ataque sistemático desde estructuras de inteligencia militar contra personas señaladas como subversivas.

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