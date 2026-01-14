Familia de cadete Lina Zapata pide sea crimen de lesa humanidad por nexos con Comunidad del Anillo

La muerte de la cadete Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 al interior de la Escuela de Cadetes General Santander, vuelve a situarse en el centro del debate judicial en Colombia. A casi dos décadas de los hechos, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará ante los jueces la preclusión de la investigación, una decisión que será enfrentada por la representación de las víctimas, que pedirá que el caso sea declarado crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción y obligar a un esclarecimiento integral.

El fallecimiento de la cadete no solo marcó a su familia, sino que dio origen a uno de los mayores escándalos que ha sacudido a la Policía Nacional, el denominado caso de la Comunidad del Anillo, una presunta red de prostitución y explotación sexual dentro de la institución, en la que, según diversas versiones, oficiales ofrecían servicios sexuales a sus superiores mediante catálogos. En ese contexto, la muerte de Lina Zapata fue inicialmente presentada como un suicidio, una hipótesis que con el tiempo empezó a desmoronarse.

El abogado Jesús Vergara, representante de la familia Zapata, recordó que el caso fue cerrado en un primer momento bajo esa tesis. “Inicialmente se manejó el caso como un suicidio y la Fiscalía procedió a su cierre. Posteriormente, a través de una investigación que aportó la víctima, se determinó que existían algunas inconsistencias”, explicó. Entre ellas, señaló irregularidades en los patrones de manchas de sangre, que no coincidían con la ubicación del cuerpo, y la existencia de un sable que apareció en registros fotográficos y en el bosque topográfico, pero que nunca fue sometido a cadena de custodia.

Según Vergara, la defensa de las víctimas también aportó un testigo que relató la existencia de una red de prostitución dentro de la escuela. “Al encontrar unos muchachos que ingresaron a la escuela irregularmente por la noche, sin permiso de salida, ellos cuentan que se los llevaban a ciertos lugares para hacerles propuestas sexuales”, afirmó. Con ese material, y pese a que el caso ya estaba cerrado, el abogado elevó la situación al entonces fiscal general, quien ordenó la reapertura de la investigación.



No obstante, el proceso ha estado marcado por múltiples irregularidades. El defensor denunció que el expediente se perdió durante un largo periodo, sin que la Fiscalía diera explicaciones sobre los responsables. Más adelante, el caso pasó a la Unidad de Derechos Humanos, donde se produjeron condenas por inducción a la prostitución, pero no se logró avanzar en el esclarecimiento de la muerte de la cadete. Ahora, cuando el proceso se acerca a los 20 años, la Fiscalía anunció su intención de precluir la investigación.

Para la familia, esa decisión es inaceptable. “La preclusión no es viable porque la preclusión se aplica sobre personas, no sobre hechos. Y no hay ninguna persona indiciada porque la investigación no ha desarrollado todavía los parámetros para establecer una responsabilidad”, sostuvo Vergara. A su juicio, cerrar el caso implicaría negar la posibilidad de acudir a instancias internacionales, especialmente cuando existen peritajes que descartan una tendencia suicida en Lina Zapata y cuando la propia Fiscalía ha reconocido en el pasado que no se pudo establecer que se tratara de un suicidio.

La estrategia de las víctimas apunta a que los hechos sean declarados crimen de lesa humanidad, al considerar que se trató de una situación sistemática que, según el abogado, se venía presentando desde 2001 y que para 2006 ya involucraba a varios cursos de oficiales, con hechos relacionados con homicidios, violaciones y otros delitos graves que no han sido plenamente investigados. “La única manera de salvar el caso sería declararlo como un crimen de lesa humanidad”, advirtió.

El tiempo es un factor decisivo. El término de prescripción se cumpliría el 25 de enero de 2026, es decir, en cuestión de días. “Estamos prácticamente a horas de la prescripción”, alertó el abogado, al confirmar que se opondrá formalmente a cualquier intento de cierre del proceso.