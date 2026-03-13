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Demolieron viviendas que eran construidas en terreno protegido y propiedad de la alcaldía en Itagüí

Hace tan solo algunas semanas fueron demolidas dos edificaciones irregulares, una en el corregimiento de Altavista y la otra en Santa Elena.

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