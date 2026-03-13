Demolieron viviendas que eran construidas en terreno protegido y propiedad de la alcaldía en Itagüí

En Itagüí fue demolida una construcción ilegal que se estaba haciendo en un terreno que pertenece a la alcaldía de este municipio. El predio es un área protegida ambientalmente por la administración local.

Las autoridades en el Valle de Aburrá tienen la lupa puesta sobre las construcciones ilegales. Hace tan solo algunas semanas fueron demolidas dos edificaciones irregulares, una en el corregimiento de Altavista y la otra en Santa Elena. El turno ahora es para el municipio de Itagüí, sur del área Metropolitana.

Mediante un operativo adelantado por la Alcaldía de este municipio, exactamente entre los sectores Balcones de Sevilla y El Guayabo. fue identificada, no solo la invasión del predio que pertenece al municipio, sino que además es un área protegida ambientalmente que ayuda al balance del ecosistema.

La construcción se estaba haciendo sin los requerimientos técnicos necesarios, una situación que pone en riesgo el terreno de esta zona y que puede afectar no solo a quienes adelantan los trabajos de construcción, también genera un grave deterioro en el medio ambiente.



El secretario de gobierno de Itagüí, Jean Mauricio Sánchez. “Queremos hacerle la advertencia a todos los itagüiseños, que no permitamos ese tipo de construcciones, que denunciemos, que no permitamos que acaben con nuestro medio ambiente, que se roben los espacios públicos, que no permitamos que esas construcciones ilegales y anti técnicas generen riesgo de desastre sobre la vida y bienes de los itagüiseños”.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en el terreno donde se adelantó el procedimiento fueron encontrados varios costales con escombros, producto del avance de las obras, y varios orificios de gran tamaño en el suelo.

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Desde la Alcaldía de Itagüí, recuerdan que la edificación en terrenos protegidos ambientalmente, genera una destrucción irreversible de la fauna y flora, que son vitales para el ecosistema. Ignorar las normas y construir sin documentación ataca la gestión del riesgo, generando un foco de futuros desastres.