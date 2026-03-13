Envían a la cárcel a confeso asesino de su pareja en Floridablanca

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la diligencia judicial se realizó en la carrera 19 con calle 24, en el barrio Alarcón, donde los investigadores lograron ubicar al señalado y hacer efectiva la orden de captura emitida por autoridad judicial.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es señalado como el autor material del feminicidio de su compañera sentimental, ocurrido al interior de una vivienda del barrio Zapamanga IV etapa, en Floridablanca, según la investigación, la víctima fue atacada con un arma cortopunzante, lo que le ocasionó la muerte.

El coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que el capturado ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

“Unidades de investigación criminal lograron la captura de un hombre de 32 años, esta persona era requerida por la justicia por hechos ocurridos el 2 de febrero de 2025 en Floridablanca y deberá responder por este delito”, indicó el oficial.



El feminicidio ocurrió el 2 de febrero de 2025 en una vivienda del barrio Zapamanga IV etapa, en el municipio de Floridablanca, la víctima fue identificada como Stefanie Alexandra Perdomo Plazas, de 30 años, quien fue atacada con arma cortopunzante al interior del inmueble donde se encontraba junto a su pareja sentimental quién se habría causado heridas.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, el hoy capturado habría intentado inicialmente desviar la atención señalando al exnovio de la víctima como presunto responsable del crimen, pese a que este no se encontraba en el lugar al momento de los hechos. Sin embargo, la recolección de pruebas permitió establecer su presunta responsabilidad en el feminicidio y, posteriormente, aceptó cargos por este delito en audiencia judicial.

Sin embargo, la recolección de pruebas y el análisis del material probatorio permitieron establecer su presunta responsabilidad en el crimen, posteriormente, en audiencia de imputación de cargos, el hombre aceptó su responsabilidad por el delito de feminicidio.

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El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para cumplir la condena impuesta por este delito.