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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Envían a la cárcel a confeso asesino de su pareja en Floridablanca

Envían a la cárcel a confeso asesino de su pareja en Floridablanca

El crimen se registró en 2025 en una vivienda del barrio Zapamanga IV etapa. El señalado fue ubicado por la SIJIN en el barrio Alarcón.

Capturan a hombre de 32 años por feminicidio.
Capturan a hombre de 32 años por feminicidio.
Imagen de las autoridades. Capturan a hombre de 32 años por feminicidio.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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