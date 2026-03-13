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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Incertidumbre por la Finalissima Argentina vs. España: histórico estadio en Sudamérica se postula

Incertidumbre por la Finalissima Argentina vs. España: postulan estadio en Sudamérica

Esta final internacional está programada para jugarse en Catar, pero su suerte quedó en suspenso debido a los ataques que ha recibido ese país en el marco de la guerra en Oriente Medio.

Argentina y España disputarán la Finalissima
Argentina y España disputarán la Finalissima
Foto: Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 13 de mar, 2026

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