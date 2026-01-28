En vivo
Blu Radio  / Nación  / Equipo de representante que viajaba en avión de Satena desaparecido con 15 pasajeros se pronuncia

Equipo de representante que viajaba en avión de Satena desaparecido con 15 pasajeros se pronuncia

A bordo del vuelo NSE 8849 viajaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, entre ellos un representante a la Cámara y un exconcejal del municipio de Ocaña, quien se movilizaba junto a su esposa.

