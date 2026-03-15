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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desmantelaron tres laboratorios para la producción de coca en Yarumal y Briceño, Antioquia

Desmantelaron tres laboratorios para la producción de coca en Yarumal y Briceño, Antioquia

Tropas de la Cuarta Brigada destruyeron elementos e insumos utilizados para estas labores como canecas, combustibles y otras sustancias químicas.

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