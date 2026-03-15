Desmantelaron tres laboratorios para la producción de coca en Yarumal y Briceño, Antioquia

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron tres laboratorios clandestinos utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en zonas rurales de los municipios de Briceño y Yarumal, en el Norte de Antioquia.

Las acciones hacen parte de las operaciones militares dirigidas a afectar las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en el Norte de Antioquia..

La primera intervención se realizó en la vereda Moravia, jurisdicción de Briceño, donde los uniformados detectaron una estructura artesanal empleada para el procesamiento de alcaloides.

Durante la inspección del lugar fueron hallados 70 galones de ACPM almacenados en siete canecas plásticas, 30 galones de gasolina distribuidos en seis recipientes, una pesa, dos bombas fumigadoras, un escurridero, cerca de 60 kilogramos de hoja de coca picada y varios bultos de cal, insumos utilizados en la elaboración del estupefaciente.



En una segunda operación, desarrollada en la vereda San Francisco del mismo municipio, las tropas localizaron otro laboratorio destinado a la producción de pasta base de coca.

Allí encontraron una estructura rudimentaria con dos canecas metálicas de 55 galones cada una que contenían base de coca en solución, para un total de 110 galones, además de 40 galones de ACPM, 30 galones de gasolina y un escurridero empleado en el proceso de producción.

"Estos lugares fueron halladas infraestructuras artesanales e insumos utilizados para producción de estupefacientes. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones sostenidas para evitar el narcotráfico, proteger el medio ambiente y contribuir con la seguridad de todas las comunidades", afirmó el coronel Manuel Eduardo Sisa es el comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4.

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De manera paralela, en zona rural del municipio de Yarumal, los militares ubicaron y destruyeron un tercer laboratorio clandestino. En este punto fueron halladas dos canecas plásticas con 110 galones de base de coca en solución, cuatro pimpinas que almacenaban 80 galones de ACPM, 15 galones de gasolina, un motor eléctrico y un rollo de manguera plástica, elementos utilizados para el procesamiento del alcaloide.