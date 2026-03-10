Mindefensa confirma tres muertos en bombardeos contra alias 'Ramiro' en el Norte de Antioquia

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio que los bombardeos en Ituango, Norte de Antioquia, dejaron tres muertos y una mujer herida, quien ya recibió atención médica. “El terreno es montañoso, muy complejo, van 32 horas desde que se inició el ataque. Es un resultado parcial y seguimos avanzando”, indicó Sánchez.

Según el titular de la cartera de Defensa, este es el tercer bombardeo del año contra estructuras criminales. “El primero fue contra ELN en Catatumbo, afectando a ocho personas, un menor; el segundo en el Guaviare, se neutralizaron ocho del cartel de alias 'Mordisco'; este es el tercero, en Ituango, contra la estructura 18, ahora alineada con 'Mordisco'”, explicó.

El objetivo principal de la operación, aclaró el ministro, es la estructura 18, que delinque en la región y está alineada con alias 'Mordisco'. “El objetivo es la estructura criminal que delinque, en este caso la 18, alineada con 'Mordisco'”, afirmó.

Sánchez detalló la trayectoria criminal de alias 'Ramiro', quien no falleció en el bombardeo. “Ramiro lleva varias décadas delinquiendo en esta organización. Perteneció a las Farc y, después de los diálogos, comenzó el narcotráfico principalmente en el Nordeste de Antioquia”, precisó.



El ministro agregó que 'Ramiro' cambió de alianzas con el tiempo, tras conflictos internos en estructuras criminales. “Luego se alineó con 'Calarcá', pero con las operaciones que le hemos hecho, se sintió abandonado por la estructura de 'Calarcá' y se fue para donde 'Mordisco'”, indicó Sánchez.



¿Murió alias 'Ramiro' en Ituango?

Aunque hubo víctimas, 'Ramiro' no está entre los muertos. “No es tan sencillo. Decisiones judiciales determinaron soltarlo. De nuestra parte es actuar con los criminales. No tienen ideología, solo cultura traqueta y están donde tengan más beneficios”, afirmó el general.

El ministro destacó que, hasta ahora, la operación ha dejado un saldo parcial y continúa en desarrollo debido a las dificultades del terreno. La mujer herida fue atendida y se mantiene bajo recuperación, mientras que las autoridades avanzan en la zona para verificar cualquier otra presencia criminal.

Sánchez reiteró que los bombardeos se concentran en desmantelar las estructuras criminales y no en perseguir ideologías. “Se han afectado 104 integrantes criminales en total este año con operaciones similares”, dijo, recordando los ataques anteriores contra ELN y la estructura de 'Mordisco'.

Las autoridades mantienen el control de la región y hacen seguimiento a los movimientos de alias 'Ramiro' y sus allegados. La operación busca neutralizar el poder de fuego de estas estructuras y reducir la presencia criminal en el Nordeste de Antioquia.

Por su parte, la comunidad de Ituango permanece en alerta, mientras el Ministerio de Defensa asegura que continuará con acciones estratégicas para garantizar la seguridad y desarticular grupos que delinquen en la zona.