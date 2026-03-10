Profesor pierde la vida tras broma pesada de sus estudiantes: esto se sabe

Una broma que en un principio parecía algo inofensivo terminó con un desenlace trágico en Gainesville, Georgia, donde un profesor perdió la vida luego de un incidente frente a su casa durante la noche del pasado viernes.

El docente fue identificado como Jason Hughes, de 40 años. Perdió la vida luego de ser atropellado cuando intentaba sorprender a un grupo de estudiantes que planeaban hacerle una broma. De hecho, según lo revelado por las autoridades del condado de Hall, los jóvenes habían llegado al lugar con rollos de papel higiénico para lanzarlo sobre los árboles del jardín, una práctica común en Estados Unidos como broma entre estudiantes y profesores.



Profesor muere por broma pesada de alumnos

Según lo revelado de manera oficial, Hughes sabía que los adolescentes estaban planeando la broma y decidió salir para sorprenderlos. Sin embargo, el suelo se encontraba mojado debido a la lluvia y el profesor se resbaló cuando caminaba hacia la calle.

Justo en ese momento, los estudiantes se retiraban en sus vehículos. Uno de ellos, identificado como Jayden Ryan Wallace, de 18 años, es señalado de atropellar accidentalmente al profesor con su camioneta cuando intentaban huir.



Estudiante enfrenta cargos tras atropellar al profesor

Jason Hughes, de 40 años Redes Sociales

Las autoridades indicaron que Wallace enfrenta varios cargos, entre ellos:



Homicidio vehicular en primer grado

Conducción temeraria

Allanamiento de morada

Arrojar basura en propiedad privada

Los otros cuatro jóvenes que estaban con él también fueron acusados de delitos menores relacionados con el ingreso a la propiedad y el lanzamiento de objetos.



Según la oficina del alguacil del condado de Hall, todos los implicados quedaron en libertad bajo fianza el domingo.



Familia del maestro busca retirar los cargos

Pese al lamentable desenlace del caso, su esposa, Laura Hughes, también docente en la misma escuela, aseguró que su esposo tenía una buena relación con sus estudiantes y que no buscaba confrontarlos.

De hecho, la familia Hughes pidió retirar los cargos contra los jóvenes al considerar que se trató de un accidente y no de un acto intencional. Hughes fue trasladado a un hospital luego del incidente; sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde.