En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Satena se pronuncia tras desaparición de avión con 15 personas a bordo en Norte de Santander

Satena se pronuncia tras desaparición de avión con 15 personas a bordo en Norte de Santander

El avión de Satena se perdió en una zona montañosa entre Ocaña y Cúcuta, un sector de difícil acceso en el nororiente del país, donde se concentran las labores de búsqueda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad