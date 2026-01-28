Una emergencia aérea se registra este miércoles 28 de enero en el departamento de Norte de Santander, luego de que se confirmara la desaparición de una aeronave Beechcraft 1900 de la aerolínea Satena, cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

De acuerdo con la información oficial, el avión, identificado con matrícula HK-4709, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:40 de la mañana y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el contacto con la aeronave se perdió minutos antes de su llegada.

En un comunicado, Satena confirmó que a bordo del vuelo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, y que el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m.

“El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. del día de hoy”, indicó la aerolínea en su pronunciamiento oficial.



Satena se pronuncia tras desaparición de avión con 15 personas a bordo en Norte de Santander

Según el reporte preliminar, el avión se perdió en una zona montañosa entre Ocaña y Cúcuta, un sector de difícil acceso en el nororiente del país, donde se concentran las labores de búsqueda.

Ante la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, desplegando un helicóptero desde la base de Palanquero, con el fin de rastrear el área donde se perdió el rastro del vuelo.

Satena informó además que se activaron todos los protocolos de emergencia en coordinación con la Aeronáutica Civil y los organismos de socorro, y habilitó una línea telefónica para brindar información a los familiares de los ocupantes.

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la compañía en su comunicado.

Las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda mientras se espera un nuevo reporte oficial sobre el paradero del avión y el estado de las personas que viajaban a bordo.