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Blu Radio  / Tecnología  / Esta herramienta le evita caer en estafas de WhatsApp: avisa si tiene enlaces fraudulentos

Esta herramienta le evita caer en estafas de WhatsApp: avisa si tiene enlaces fraudulentos

La función fue desarrollada por Meta y busca frenar los links maliciosos que suelen simular provenir de bancos, concursos, premios o supuestas gestiones de cuentas.

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