Esta herramienta le evita caer en estafas de WhatsApp: avisa si tiene enlaces fraudulentos

Las estafas digitales siguen creciendo de forma constante y a muchas personas les llegan directamente al celular por medio de mensajes que parecen inofensivos. Ante esta situación, WhatsApp implementó una nueva herramienta que podría evitar que millones de usuarios caigan en estos engaños, al detectar enlaces fraudulentos y advertir cuáles podrían representar un riesgo.

La función fue desarrollada por Meta y busca frenar los links maliciosos que suelen simular provenir de bancos, concursos, premios o supuestas gestiones de cuentas. La idea es sencilla: alertar a la persona antes de que haga clic y exponga su información personal o financiera.



Así funciona la nueva herramienta de seguridad de WhatsApp

La nueva función se basa en sistemas de análisis automatizado que revisan los mensajes en busca de comportamientos sospechosos. A diferencia de otros sistemas similares, la herramienta no solo bloquea enlaces identificados como peligrosos, sino que evalúa varias variables para determinar si el mensaje representa un riesgo.

Entre los factores que analiza el sistema se encuentran:



El origen geográfico del enlace.

El historial de actividad del dispositivo que envía el mensaje.

Los patrones de comportamiento asociados al número de contacto.

La coherencia del mensaje con los hábitos habituales del usuario.

Si la aplicación detecta algo fuera de lo común, clasifica el mensaje como potencialmente riesgoso y activa una advertencia antes de abrir el enlace.

Estafa en WhatsApp Freepik

Inteligencia artificial para identificar estafas en WhatsApp

El funcionamiento de esta herramienta depende en gran parte de sistemas de inteligencia artificial. De acuerdo con lo revelado, el detector emplea modelos entrenados con millones de interacciones y casos de fraude registrados dentro de la plataforma.

Gracias a este análisis, el sistema puede reconocer señales comunes utilizadas por ciberdelincuentes.

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Entre las situaciones que pueden activar una alerta se encuentran:



Enlaces enviados desde países con los que el usuario nunca ha interactuado.

Solicitudes inesperadas de verificación de cuentas.

Mensajes que prometen premios o sorteos.

Peticiones de datos personales o financieros.

De esta forma, el sistema no solo identifica enlaces peligrosos conocidos, sino también nuevas modalidades de engaño que buscan evadir los filtros tradicionales.



Qué hacer si WhatsApp detecta un posible intento de fraude

Cuando la aplicación identifica un posible intento de fraude, muestra una advertencia directamente en la pantalla del usuario antes de abrir el enlace.

En ese momento, la persona tiene varias opciones:



Cancelar la acción y no abrir el enlace.

Reportar el mensaje como sospechoso.

Bloquear el número que envió el contenido.

Además, la herramienta se complementa con otras medidas de seguridad dentro de la aplicación. Para aprovechar mejor esta protección, los usuarios pueden revisar algunas configuraciones básicas en la app:



Entrar a Ajustes.

Ir a Cuenta.

Activar Verificación en dos pasos.

Habilitar Notificaciones de seguridad.

Mantener la aplicación actualizada.

Con estas medidas, WhatsApp busca reforzar la protección frente a estafas y proteger la información y la seguridad de los usuarios.