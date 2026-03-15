Esta herramienta le evita caer en estafas de WhatsApp: avisa si tiene enlaces fraudulentos

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Las estafas digitales siguen creciendo de forma constante y a muchas personas les llegan directamente al celular por medio de mensajes que parecen inofensivos. Ante esta situación, WhatsApp implementó una nueva herramienta que podría evitar que millones de usuarios caigan en estos engaños, al detectar enlaces fraudulentos y advertir cuáles podrían representar un riesgo.
La función fue desarrollada por Meta y busca frenar los links maliciosos que suelen simular provenir de bancos, concursos, premios o supuestas gestiones de cuentas. La idea es sencilla: alertar a la persona antes de que haga clic y exponga su información personal o financiera.
La nueva función se basa en sistemas de análisis automatizado que revisan los mensajes en busca de comportamientos sospechosos. A diferencia de otros sistemas similares, la herramienta no solo bloquea enlaces identificados como peligrosos, sino que evalúa varias variables para determinar si el mensaje representa un riesgo.
Entre los factores que analiza el sistema se encuentran:
Si la aplicación detecta algo fuera de lo común, clasifica el mensaje como potencialmente riesgoso y activa una advertencia antes de abrir el enlace.
El funcionamiento de esta herramienta depende en gran parte de sistemas de inteligencia artificial. De acuerdo con lo revelado, el detector emplea modelos entrenados con millones de interacciones y casos de fraude registrados dentro de la plataforma.
Gracias a este análisis, el sistema puede reconocer señales comunes utilizadas por ciberdelincuentes.
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Entre las situaciones que pueden activar una alerta se encuentran:
De esta forma, el sistema no solo identifica enlaces peligrosos conocidos, sino también nuevas modalidades de engaño que buscan evadir los filtros tradicionales.
Cuando la aplicación identifica un posible intento de fraude, muestra una advertencia directamente en la pantalla del usuario antes de abrir el enlace.
En ese momento, la persona tiene varias opciones:
Además, la herramienta se complementa con otras medidas de seguridad dentro de la aplicación. Para aprovechar mejor esta protección, los usuarios pueden revisar algunas configuraciones básicas en la app:
Con estas medidas, WhatsApp busca reforzar la protección frente a estafas y proteger la información y la seguridad de los usuarios.