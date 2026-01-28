Procuraduría formuló cargos contra docente de Girón por presunto maltrato verbal a menores

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de un pliego de cargos contra la docente Cielo María Redondo Pedraza. La educadora, vinculada a una institución en el municipio de Girón, Santander, es investigada por presuntos tratos irrespetuosos y degradantes hacia sus alumnos de preescolar.

Los hechos que motivaron la acción disciplinaria habrían ocurrido durante el año lectivo 2023. Según el expediente liderado por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, Redondo Pedraza, en su rol de guía pedagógica, habría utilizado palabras despectivas y denigrantes frente a los menores en pleno salón de clases.

La entidad busca determinar si la docente falló en su obligación fundamental de velar por la integridad personal y el cuidado de los infantes. Para el Ministerio Público, el lenguaje utilizado no solo resulta inadecuado para un entorno académico, sino que vulnera la protección especial de la que goza la niñez en Colombia.

“La investigada, al parecer, en su calidad de profesora en el nivel de prescolar, en medio del salón de clases para la vigencia 2023 trató de manera inadecuada a los menores de edad que tenía a su cargo usando presuntamente palabras despectivas y denigrantes hacia los estudiantes”, señaló el organismo de control.



Tras el análisis preliminar de las pruebas, la Procuraduría calificó la presunta conducta como falta leve, cometida a título de dolo. Esto implica que, a juicio del ente de control, la docente habría tenido la intención o el conocimiento de la irregularidad de sus actos al dirigirse de esa forma a los estudiantes.

Mientras se investiga si la servidora pública comprometió la estabilidad emocional de los menores bajo su cargo, ignorando los protocolos de respeto y ética profesional que exige el magisterio, el proceso continuará su curso legal para determinar las sanciones correspondientes.