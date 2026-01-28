Cali está a pocas horas de quedarse sin servicio de recolección de basuras

A partir del jueves 29 de enero Cali podría empezar a verse inundada de basuras, debido a que el actual contrato con los operadores de aseo de la ciudad no se ha renovado.

Este contrato tiene como fecha de finalización este miércoles 28 de enero, y hasta el momento ni la agente interventora de Emsirva ni la Superintendencia de Servicios Públicos ha entregado un reporte de que sucederá con la recolección de basuras en la ciudad.

Hay que tener en cuenta que desde el proceso de liquidación de la empresa Emsirva, desde hace aproximadamente 15 años, son cuatro empresas privadas las encargadas de la recolección de basuras en la capital del Valle: Ciudad Limpia, Veolia, PromoCali y Promo Valle, las cuales no han firmado un nuevo acuerdo para garantizar la continuidad del servicio.

Esta situación ya está generando preocupación en diferentes sectores de la ciudad que aseguran que esto puede convertirse en una crisis sanitaria, teniendo en cuenta los riesgos que corren los caleños al tener focos de basura en diferentes zonas.



"No se trata del tema de aseo, ni de aspecto físico o visual de la ciudad, sino de salud, medio ambiente y calidad de vida para más de 2.5 millones de caleños. La acumulación de residuos en las calles puede generar una crisis sanitaria, que en estos momentos todavía es evitable", indicó la presidente del concejo de Cali, Daniela Plaza.

Por su parte el concejal Roberto Ortiz aseguró que en esta situación, es importante que sea el mismo alcalde Alejandro Eder, quien negocie con la Superintendencia de Servicios públicos para garantizar la continuidad del servicio de aseo de la ciudad.

"A pocas horas de vencerse los contratos la prórroga de estos no se hace evidente por parte del gobierno nacional. Es urgente que el alcalde dialogue con el gobierno Petro para encotrar una salida a este problema de basuras", aseguró Ortiz.

Publicidad

Finalmente el concejal Carlos Andrés Arias señaló que si no se logra un acuerdo con el contrato actual, se debe buscar una solución inmediata para la recolección de basuras, "es importante recalcar que se trata de un servicio público y la ciudad no puede verse invadida o afectada por las basuras.

Necesitamos un sistema de recolección que sea eficiente, oportuno y que responda a las necesidades de la ciudad", dijo.

Blu Radio se comunicó con la oficina de prensa de la Superintendencia de Servicios Públicos para conocer el actual estado del proceso, su respuesta fue "se está trabajando en la contratación de los operadores".