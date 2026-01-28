En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali está a pocas horas de quedarse sin servicio de recolección de basuras

Cali está a pocas horas de quedarse sin servicio de recolección de basuras

Diferentes sectores de la ciudad aseguran que esto puede convertirse en una crisis sanitaria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad