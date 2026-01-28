Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de enero de 2026

El chance Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana. Su alta participación se concentra especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores siguen cada noche este sorteo.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número jugado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los interesados también pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados.

Número ganador del chance Sinuano Noche

El número ganador del chance Sinuano Noche de este miércoles 28 de enero de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a quienes resultaron ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir la denominada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de forma simultánea con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finalizada la transmisión.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Sinuano Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del número ganador.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero existen documentos obligatorios que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

