Ratas opacan el duelo del Barcelona en la última jornada de la Champions League; hay video

El último partido del Barcelona por la fase de liguilla en la Champions League estuvo precedido por una polémica que no era deportiva. Las protagonistas fueron las ratas que estaban haciendo de las suyas en el estadio Camp Nou.

En diferentes videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo estos roedores recorren el borde del campo y luego se escabullen. La polémica se centra en la millonada que ha gastado el Barcelona para la renovación del estadio, que se realiza desde hace dos años, pero que se vio vulnerada por los roedores.

En las imágenes se puede ver cómo las ratas caminan cerca de las vallas publicitarias y de algunas cámaras que, por la lluvia, se encuentran cubiertas con un plástico. Hasta el momento, el club catalán no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

¡RATAS EN EL CAMP NOU! 😅



Primero las filtraciones de agua y ahora unos roedores paseándose por el nuevo Spotify Camp Nou 🐀😳 pic.twitter.com/ecdJ6NeiYJ — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) January 28, 2026

Barcelona, a octavos de final

Tras los inusuales visitantes en el nuevo Camp Nou, el Barcelona logró una contundente remontada en la segunda parte para vencer 4-1 al Copenhague y clasificarse quinto en la primera liguilla de la Champions League, evitando así la repesca.



El conjunto azulgrana se vio sorprendido a los cuatro minutos por un error en la salida que aprovechó Elyounoussi para asistir a Dadason, quien abrió el marcador. Pese a generar varias ocasiones claras, incluido un mano a mano fallado por Lewandowski y un disparo al travesaño de Eric García, el Barça no pudo igualar antes del descanso. La imprecisión y los nervios marcaron una primera mitad en la que Lamine Yamal fue el principal recurso ofensivo.

Todo cambió tras el descanso con el ingreso de Marc Bernal y el liderazgo de Dani Olmo en la creación. El empate llegó pronto con una asistencia de Olmo para Lewandowski, y a partir de ahí el Barcelona impuso su ritmo. Lamine Yamal firmó el 2-1, Raphinha amplió desde el punto penal y Marcus Rashford cerró la goleada, confirmando una clasificación que endereza el rumbo europeo del equipo.

