Flick, enfadado con el arbitraje tras la derrota del Barcelona: "Todo el mundo sabe lo que pasó"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se ha mostrado visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de su equipo el Barcelona frente a la Real Sociedad (2-1), y ha declarado que “todo el mundo sabe lo que ha pasado”.

El técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”: “Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar”.

A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los blaugranas en acciones, algunas de ellas, muy justas. “No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más”, ha indicado Flick.

Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.



Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del FC Barcelona en la pelea por LaLiga. La Real Sociedad ha marcado el 2-1 al minuto siguiente del empate del Barça, una jugada que Flick ha asegurado que tienen que “mejorar”.