Blu Radio Real Sociedad
Real Sociedad
Flick, enfadado con el arbitraje tras la derrota del Barcelona: "Todo el mundo sabe lo que pasó"
El técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”. Tenemos que seguir por este camino", indicó Flick.
Hincha rival hizo gestos de gorila a Vinicius y todo quedó en video: el brasileño reaccionó
El Real Madrid se enfrentó como visitante a la Real Sociedad y el partido, incluso, tuvo que ser detenido por el árbitro por otro grave incidente. "Muérete", cantaron los hinchas.
Los clasificados a las semifinales de Copa del Rey 2025: ¿habrá clásico?
Este jueves se disputaron los cuartos de final y ya quedaron listos los equipos que están más cerca de disputar la gran final.
Batalla campal entre hinchas de Lazio y Real Sociedad dejó 3 apuñalados y varios heridos
Cuando llegaron al lugar, los agentes confiscaron numerosos objetos punzantes y armas cortas, mientras que algunos ultras fueron detenidos en las calles.
Con doblete de Mbappé, PSG avanza a cuartos de Champions al eliminar a Real Sociedad
La estrella francesa fue el centro de un partido dominado por el PSG ante una Real Sociedad que se vio incapaz de superar la intensa presión de su rival en el Reale Arena de San Sebastián.
Mbappé marca golazo en la Champions con PSG y daña la malla del arco de Real Sociedad
Pese a que Mbappé tendría todo listo para jugar la siguiente temporada en el Real Madrid, el francés demuestra su profesionalismo y sigue brillando en el PSG.
PSG toma la delantera en la llave de octavos de Champions ante Real Sociedad
El equipo parisino se fue adelante en la llave gracias a anotaciones de Mbappé y Barcola. La vuelta de este partido de Champions será el 5 de marzo en España.
Lautaro Martínez salva al Inter en el debut en Champions contra Real Sociedad
En la segunda fecha, la Real Sociedad buscará un buen resultado, el 3 de octubre, en Salzburgo. Por su parte, el Inter, liderado por Lautaro Martínez, recibirá a un Benfica herido.
Una década después, Real Sociedad se estrena en la Champions
Dos décadas después, la Real Sociedad afronta su tercera participación en la Champions dispuesta a reactivarse tras la derrota sufrida el domingo contra el Real Madrid 2-1, pero en la que los donostiarras mostraron una buena imagen.
LaLiga: Barcelona tropieza con el Real Valladolid con un sudamericano como protagonista
El equipo entrenado por Xavi, FC Barcelona, no tiene ya la presión de tener que ganar para lograr un objetivo.