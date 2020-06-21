En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Real Sociedad

Real Sociedad

  • Hansi Flick.jpg
    Hansi Flick, técnico del FC Barcelona.
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Flick, enfadado con el arbitraje tras la derrota del Barcelona: "Todo el mundo sabe lo que pasó"

    El técnico alemán ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado “ocasiones para ganar”. Tenemos que seguir por este camino", indicó Flick.

  • Hincha rival hizo gestos de gorila a Vinicius y todo quedó en video_X 1.jpg
    Hincha rival hizo gestos racistas a Vinicius
    Foto: X @AdriRM33
    Fútbol

    Hincha rival hizo gestos de gorila a Vinicius y todo quedó en video: el brasileño reaccionó

    El Real Madrid se enfrentó como visitante a la Real Sociedad y el partido, incluso, tuvo que ser detenido por el árbitro por otro grave incidente. "Muérete", cantaron los hinchas.

  • Barcelona y Real Sociedad en la Copa del Rey
    Barcelona y Real Sociedad
    Fotos: AFP y @RealSociedad
    Fútbol

    Los clasificados a las semifinales de Copa del Rey 2025: ¿habrá clásico?

    Este jueves se disputaron los cuartos de final y ya quedaron listos los equipos que están más cerca de disputar la gran final.

  • Batalla campal entre hinchas de Lazio y Real Sociedad_X.jpg
    Batalla campal entre hinchas de Lazio y Real Sociedad
    Foto: tomada de X @football_norte
    Fútbol

    Batalla campal entre hinchas de Lazio y Real Sociedad dejó 3 apuñalados y varios heridos

    Cuando llegaron al lugar, los agentes confiscaron numerosos objetos punzantes y armas cortas, mientras que algunos ultras fueron detenidos en las calles.

  • Mbappe con el PSG
    Mbappe con el PSG
    Foto: AFP
    Fútbol

    Con doblete de Mbappé, PSG avanza a cuartos de Champions al eliminar a Real Sociedad

    La estrella francesa fue el centro de un partido dominado por el PSG ante una Real Sociedad que se vio incapaz de superar la intensa presión de su rival en el Reale Arena de San Sebastián.

  • Mbappé con el PSG
    Mbappé con el PSG
    Foto: AFP
    Fútbol

    Mbappé marca golazo en la Champions con PSG y daña la malla del arco de Real Sociedad

    Pese a que Mbappé tendría todo listo para jugar la siguiente temporada en el Real Madrid, el francés demuestra su profesionalismo y sigue brillando en el PSG.

  • FBL-EUR-C1-PSG-REAL SOCIEDAD
    PSG vs. Real Sociedad, ida octavos de final de la Liga de Campeones
    Foto: AFP.
    Fútbol

    PSG toma la delantera en la llave de octavos de Champions ante Real Sociedad

    El equipo parisino se fue adelante en la llave gracias a anotaciones de Mbappé y Barcola. La vuelta de este partido de Champions será el 5 de marzo en España.

  • Lautaro Martínez después de anotar gol con el Inter
    Lautaro Martínez después de anotar gol con el Inter
    Foto: AFP
    Fútbol

    Lautaro Martínez salva al Inter en el debut en Champions contra Real Sociedad

    En la segunda fecha, la Real Sociedad buscará un buen resultado, el 3 de octubre, en Salzburgo. Por su parte, el Inter, liderado por Lautaro Martínez, recibirá a un Benfica herido.

  • Real Sociedad
    Real Sociedad en entrenamiento
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Una década después, Real Sociedad se estrena en la Champions

    Dos décadas después, la Real Sociedad afronta su tercera participación en la Champions dispuesta a reactivarse tras la derrota sufrida el domingo contra el Real Madrid 2-1, pero en la que los donostiarras mostraron una buena imagen.

  • Barcelona.jpg
    FC Barcelona pierde en Valladolid //
    Foto: AFP
    Fútbol

    LaLiga: Barcelona tropieza con el Real Valladolid con un sudamericano como protagonista

    El equipo entrenado por Xavi, FC Barcelona, no tiene ya la presión de tener que ganar para lograr un objetivo.

CARGAR MÁS

Publicidad