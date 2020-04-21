Blu Radio Camp Nou
Camp Nou
-
Ratas opacan el duelo del Barcelona en la última jornada de la Champions League; hay video
Los roedores recorrieron el borde de la cancha durante varios minutos, hasta que se escabulleron y las cámaras no los pudieron alcanzar.
-
Polémica por la nueva camiseta del Barcelona: hinchas, entre el amor y odio por color ‘merengue’
En redes sociales algunos hinchas destacaron que el blanco es un color histórico que ya vistió el Barcelona muchos años atrás. Otros critican que se “vistan como los rivales”, es decir, como el Real Madrid.
-
Piqué, preocupado por la Kings League: sus números bajan cada fin de semana
Pese al éxito de su primer 'split', el proyecto de Gerard Piqué ha caído en números con el paso de las semanas y con menos apoyo en redes sociales.
-
Vinicius ya ha jugado el doble que Ronaldinho a su edad; se encienden alarmas por sobrecarga laboral
Otros casos que comenta FIFPRO son los del español Pedri, "que había jugado a los 20 años más de 12.000 minutos, un 25 por ciento más de minutos que Xavi a la misma edad".
-
¿Piqué le pedirá matrimonio a Clara Chía? Captan al español saliendo de reconocida tienda de joyas
Medios españoles captaron a Piqué conversando con la vendedora de una reconocida tienda de joyas en Barcelona sobre un supuesto anillo de compromiso.
-
Kings League y Queens League: estos son los partidos de este fin de semana
Porcinos, Kuni Sports, Aniquiladores, Rayo, entre otros, se juegan una nueva jornada de la Kings League InfoJobs y la Queens League.
-
Piqué ya no factura: la Kings League debutó sin éxito en la televisión de España
Este domingo, 7 de mayo, comenzó el segundo split de la Kings League, pero sin mucho éxito en la televisión abierta e incluso con números más bajos en Twitch.
-
Gerard Piqué y una posible colaboración con Bizarrap: "Una sesión mía sí sería algo grande"
Nuevamente la novela entre Gerard Piqué y Shakira está latente tras varios comentarios del español en la antesala de la 'Velada del Año' de Ibai Llanos.
-
Barcelona sigue en la punta de LaLiga: con gol de Ferran Torres venció al Atlético Madrid
Con esta victoria, el Barcelona mantiene los once puntos de ventaja frente al Real Madrid, que es segundo en la tabla de posiciones de LaLiga.
-
James Rodríguez podría jugar en Troncos F.C de la Kings League de Gerard Piqué
Desde hace meses, algunos presidentes de la Kings League habían hablado de la posibilidad de ver jugar al colombiano, pero el rumor renació con su salida del Olympiakos.