Blu Radio  / Camp Nou

Camp Nou

  • Ratas en el Camp Nou
    Ratas en el Camp Nou
    Fotos: AFP y captura de video
    Fútbol

    Ratas opacan el duelo del Barcelona en la última jornada de la Champions League; hay video

    Los roedores recorrieron el borde de la cancha durante varios minutos, hasta que se escabulleron y las cámaras no los pudieron alcanzar.

  • Polémica por la nueva camiseta del Barcelona_ hinchas, entre el amor y odio por color ‘merengue’.jpg
    Polémica por la nueva camiseta del Barcelona_ hinchas, entre el amor y odio por color ‘merengue’
    Foto: AFP
    Fútbol

    Polémica por la nueva camiseta del Barcelona: hinchas, entre el amor y odio por color ‘merengue’

    En redes sociales algunos hinchas destacaron que el blanco es un color histórico que ya vistió el Barcelona muchos años atrás. Otros critican que se “vistan como los rivales”, es decir, como el Real Madrid.

  • Gerard Piqué - Kings League.jpg
    Gerard Piqué - Kings League //
    Foto: Instagram @3gerardpique
    Sociedad

    Piqué, preocupado por la Kings League: sus números bajan cada fin de semana

    Pese al éxito de su primer 'split', el proyecto de Gerard Piqué ha caído en números con el paso de las semanas y con menos apoyo en redes sociales.

  • Vinicius - Ronaldinho.jpg
    Vinicius - Ronaldinho //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Vinicius ya ha jugado el doble que Ronaldinho a su edad; se encienden alarmas por sobrecarga laboral

    Otros casos que comenta FIFPRO son los del español Pedri, "que había jugado a los 20 años más de 12.000 minutos, un 25 por ciento más de minutos que Xavi a la misma edad".

  • .jpg
    Piqué - Clara Chía
    Foto: Piqué Instagram - Bing Image Creator
    Entretenimiento

    ¿Piqué le pedirá matrimonio a Clara Chía? Captan al español saliendo de reconocida tienda de joyas

    Medios españoles captaron a Piqué conversando con la vendedora de una reconocida tienda de joyas en Barcelona sobre un supuesto anillo de compromiso.

  • Kings League y Queens League.jpg
    Kings League y Queens League //
    Fotos: Kings League y Queens League
    Fútbol

    Kings League y Queens League: estos son los partidos de este fin de semana

    Porcinos, Kuni Sports, Aniquiladores, Rayo, entre otros, se juegan una nueva jornada de la Kings League InfoJobs y la Queens League.

  • Gerard Piqué - Kings League.jpg
    Gerard Piqué - Kings League //
    Foto: Instagram @3gerardpique
    Entretenimiento

    Piqué ya no factura: la Kings League debutó sin éxito en la televisión de España

    Este domingo, 7 de mayo, comenzó el segundo split de la Kings League, pero sin mucho éxito en la televisión abierta e incluso con números más bajos en Twitch.

  • Piqué - Bizarrap.jpg
    Piqué - Bizarrap //
    Foto: Instagram @3gerardpique y @bizarrap
    Sociedad

    Gerard Piqué y una posible colaboración con Bizarrap: "Una sesión mía sí sería algo grande"

    Nuevamente la novela entre Gerard Piqué y Shakira está latente tras varios comentarios del español en la antesala de la 'Velada del Año' de Ibai Llanos.

  • Barcelona.jpg
    Barcelona
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona sigue en la punta de LaLiga: con gol de Ferran Torres venció al Atlético Madrid

    Con esta victoria, el Barcelona mantiene los once puntos de ventaja frente al Real Madrid, que es segundo en la tabla de posiciones de LaLiga.

  • James Rodríguez (1).jpg
    James Rodríguez //
    Foto: Instagram @jamesrodriguez10
    Fútbol

    James Rodríguez podría jugar en Troncos F.C de la Kings League de Gerard Piqué

    Desde hace meses, algunos presidentes de la Kings League habían hablado de la posibilidad de ver jugar al colombiano, pero el rumor renació con su salida del Olympiakos.

