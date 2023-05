Piqué ya no factura: la Kings League debutó sin éxito en la televisión de España

Gerard Piqué se ha convertido en todo un personaje para el mundo del entretenimiento en este 2023, no solo por su polémica relación con Clara Chía y expareja Shakira , sino por su prometedor proyecto la Kings League que ha roto cualquier expectativa en cifras junto a otros creadores de contenido.

Tan solo en la gran final de la Kings League, Gerard Piqué y otro grupo de creadores de contenido logró llevar más de 90.000 aficionados al Spotify Camp Nou para presenciar el encuentro entre El Barrio y Aniquiladores. Por esta razón, para el segundo split (temporada) decidió llevar esto a la pantalla chica en España, pero sin mucho éxito.

“Hola a todos, solo quiero informar que a partir de este sábado vas a poder disfrutar de la Queens League Oysho y de la Kings League InfoJobs en Mediaset España. A partir de las 8:00 de la tarde los sábados y los domingos en Cuatro. Los esperamos para ver un gran ‘show’. Ahí nos vemos”, dijo Piqué.

Luego de la caída de cifras que vivió la Kings League en el mercado de fichajes, el exdefensor del FC Barcelona llevó al canal 'Cuatro' en España la transmisión oficial de los primeros partido de este domingo, 7 de mayo; sin embargo, las cifras fueron inferiores a lo esperado siendo llamado un "fracaso" por algunos medios europeos.

El score de Barlovento Comunicación, empresa dedicada al rating en España, publicó las cifras de la Kings League en la televisión del país ibérico. Por desgracia, para Gerard Piqué, el inicio del segundo split firmó el 3.5 % de cuota de pantalla y 382.000 espectadores de media.

👑 ​Kings LEAGUE en @cuatro firmó el 3.5% de cuota de pantalla y 382.000 espectadores de media.



⚽ El programa registró 1.295.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA). #KingsLeague#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/6BZtxySv4Q — Barlovento Comunicación (@blvcom) May 8, 2023

Por lo general, las cifras de 'Cuatro' siempre superan el 4 %, pero, por primera vez después de muchos años, el canal se cayó en vistas y seguidores a raíz de la Kings League. Asimismo, en Twitch durante el primer split un directo llegaba a más de 600.000 espectadores como media, pero este domingo solo llegó a un tope de un poco más de 500.000.

Gerard Piqué, Ibai Llanos, Juan Sebastián Guarnizo, Samantha Rivera, Mario, TheGrefg, Perxita, Sergio 'Kun' Aguero, Casillas, y todos los creadores de la Kings League esperan que solo sea un mal comienzo y que paulatinamente la media de espectadores siga creciendo en este segundo split.

