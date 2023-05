Shakira y Maluma se roban el show en los Billboard: “Sus emociones quedaron plasmadas en palazos”

Sin lugar a duda había una gran expectativa por la entrega del reconocimiento a la cantante colombiana Shakira como ‘Mujer del Año’ en la primera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Y es que el torbellino de emociones y situaciones de las que fue protagonista la barranquillera en los últimos meses le valieron a la artista llevarse el merecido galardón en una ceremonia que transmitida y ampliamente televisada por la cadena hispana Telemundo.

En el evento fueron homenajeadas grandes personalidades femenina. La lista incluyó a íconos de la música como Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente, Evaluna con el premio Tradición y Futuro; la también colombiana Goyo, quien recibió el premio Agente de Cambio y la mexicana Thalía que fue honrada con el premio Poderosa Global. Y quien también dio catedra de empoderamiento femenino, uno de los mensajes de la noche.

Pero el momento más esperado fue la entrega del premio a la mujer de la noche: Shakira. La intérprete de “Hips Don’t Lie’ y ‘Monotonía’ llegó al Wasco Center de la ciudad de Miami, donde se celebró el evento, con un vestido negro corto y con su cabello suelto, en la ceremonia derrochó más que sensualidad mucho carácter y resiliencia.

Publicidad

Al momento de recibir el premio de manos Maluma, el paisa no ahorró elogios para con su compatriota y con unas palabras de agradecimiento y admiración hizo estallar el recinto con un estruendoso aplauso.

“Hoy tengo el honor de celebrar junto a ustedes a la más grande, a Shakira. Esta barranquillera hermosa, que no solamente admiro, pero que también la puedo considerar mi parcera, mi amiga, con quien he tenido el placer de trabajar y compartir mucha música. Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Y este año supo convertir la adversidad en arte. Sí, señores (…) Sus emociones y dolor quedaron todos plasmados en unos palazos. Ella rompió la historia con sus letras”, dijo el 'Pretty Boy' en referencia a los recientes éxitos musicales de la barranquillera..

Ante tal homenaje, Shakira no pudo contener su emoción y con unas sentidas palabras recalcó el poder de la mujer en la sociedad, el rol en cada una de las facetas femeninas y el llamado a las mujeres a ser fieles consigo mismas. Así, la artista colombiana se convirtió en la primera mujer latina en recibir este galardón.

Publicidad

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron. ¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”, dijo la homenajeada.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: