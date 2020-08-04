Blu Radio Iker Casillas
Iker Casillas
Filtran video y chat de Iker Casillas que confirmaría relación con colombiana en Cartagena
La colombiana aseguró que el español se "ha obsesionado" con ella y no deja de escribirle en sus redes sociales, pese a que él lo ha negado públicamente.
Mujer colombiana denuncia "acoso" de Iker Casillas: "Está obsesionado conmigo; lo bloqueé"
El exportero español ha visitado en varias ocasiones el país y ha quedado encantado con los paisajes que ofrece, pero, ahora, se ha visto envuelto en una polémica.
Ni Piqué ni Casillas, este es el futbolista más rico de España, según Forbes
Pese al impresionante recorrido de ambos deportistas y contar con una amplia fortuna, no es la más alta de un futbolista español, sino que uno de sus excompañeros los superan.
Sigue escándalo entre Iker Casillas y modelo de Only Fans: habría audios comprometedores
La imagen del exportero del Real Madrid Iker Casillas se ha visto dañada por la forma en la que lo relacionan con esta modelo y creadora de contenidos para adultos en OnlyFans.
Iker Casillas se rinde ante la selección de España: “Lo que tienen que hacer es seguir disfrutando”
El exarquero español y campeón del mundo en el 2010, Iker Casillas, afirmó este martes que la selección femenina de fútbol tiene que “seguir disfrutando” y “vivir el momento”.
Casillas pidió el 'Waka Waka' en fiesta privada de Gerard Piqué: "Sé que te gusta"
Luego de que terminara el segundo split de la Kings League, Casillas y Piqué se fueron de fiesta junto a los demás presidentes, pero, una vez más, el nombre de Shakira salió a la luz.
Piqué, preocupado por la Kings League: sus números bajan cada fin de semana
Pese al éxito de su primer 'split', el proyecto de Gerard Piqué ha caído en números con el paso de las semanas y con menos apoyo en redes sociales.
Kings League y Queens League: estos son los partidos de este fin de semana
Porcinos, Kuni Sports, Aniquiladores, Rayo, entre otros, se juegan una nueva jornada de la Kings League InfoJobs y la Queens League.
Piqué ya no factura: la Kings League debutó sin éxito en la televisión de España
Este domingo, 7 de mayo, comenzó el segundo split de la Kings League, pero sin mucho éxito en la televisión abierta e incluso con números más bajos en Twitch.
James Rodríguez podría jugar en Troncos F.C de la Kings League de Gerard Piqué
Desde hace meses, algunos presidentes de la Kings League habían hablado de la posibilidad de ver jugar al colombiano, pero el rumor renació con su salida del Olympiakos.