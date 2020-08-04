Publicidad

Blu Radio  / Iker Casillas

Iker Casillas

  • Filtran video y chat de Iker Casillas.jpg
    Filtran video y chat de Iker Casillas //
    Fotos: AFP/ X @todorealitiestv
    Sociedad

    Filtran video y chat de Iker Casillas que confirmaría relación con colombiana en Cartagena

    La colombiana aseguró que el español se "ha obsesionado" con ella y no deja de escribirle en sus redes sociales, pese a que él lo ha negado públicamente.

  • Mujer colombiana denuncia _acoso_ de Iker Casillas.jpg
    Mujer colombiana denuncia "acoso" de Iker Casillas //
    Fotos: AFP/Tardeartv
    Sociedad

    Mujer colombiana denuncia "acoso" de Iker Casillas: "Está obsesionado conmigo; lo bloqueé"

    El exportero español ha visitado en varias ocasiones el país y ha quedado encantado con los paisajes que ofrece, pero, ahora, se ha visto envuelto en una polémica.

  • Piqué, Casillas, euros y signos de interrogación.jpg
    Piqué, Casillas, euros y signos de interrogación //
    Fotos: AFP y Pexels.
    Fútbol

    Ni Piqué ni Casillas, este es el futbolista más rico de España, según Forbes

    Pese al impresionante recorrido de ambos deportistas y contar con una amplia fortuna, no es la más alta de un futbolista español, sino que uno de sus excompañeros los superan.

  • Iker Casillas escándalo.jpeg
    Iker Casillas en escándalo con modelo de OnlyFans.
    Foto: Instagram @ikercasillas - @claudiabavel.jn.
    Entretenimiento

    Sigue escándalo entre Iker Casillas y modelo de Only Fans: habría audios comprometedores

    La imagen del exportero del Real Madrid Iker Casillas se ha visto dañada por la forma en la que lo relacionan con esta modelo y creadora de contenidos para adultos en OnlyFans.

  • Iker Casillas
    Blu Radio
    FRANCK FIFE/AFP
    Fútbol

    Iker Casillas se rinde ante la selección de España: “Lo que tienen que hacer es seguir disfrutando”

    El exarquero español y campeón del mundo en el 2010, Iker Casillas, afirmó este martes que la selección femenina de fútbol tiene que “seguir disfrutando” y “vivir el momento”.

  • Casillas pide el 'Waka Waka' en fiesta de Piqué.jpg
    Casillas pide el 'Waka Waka' en fiesta de Piqué //
    Foto: TikTok @moviriv
    Sociedad

    Casillas pidió el 'Waka Waka' en fiesta privada de Gerard Piqué: "Sé que te gusta"

    Luego de que terminara el segundo split de la Kings League, Casillas y Piqué se fueron de fiesta junto a los demás presidentes, pero, una vez más, el nombre de Shakira salió a la luz.

  • Gerard Piqué - Kings League.jpg
    Gerard Piqué - Kings League //
    Foto: Instagram @3gerardpique
    Sociedad

    Piqué, preocupado por la Kings League: sus números bajan cada fin de semana

    Pese al éxito de su primer 'split', el proyecto de Gerard Piqué ha caído en números con el paso de las semanas y con menos apoyo en redes sociales.

  • Kings League y Queens League.jpg
    Kings League y Queens League //
    Fotos: Kings League y Queens League
    Fútbol

    Kings League y Queens League: estos son los partidos de este fin de semana

    Porcinos, Kuni Sports, Aniquiladores, Rayo, entre otros, se juegan una nueva jornada de la Kings League InfoJobs y la Queens League.

  • Gerard Piqué - Kings League.jpg
    Gerard Piqué - Kings League //
    Foto: Instagram @3gerardpique
    Entretenimiento

    Piqué ya no factura: la Kings League debutó sin éxito en la televisión de España

    Este domingo, 7 de mayo, comenzó el segundo split de la Kings League, pero sin mucho éxito en la televisión abierta e incluso con números más bajos en Twitch.

  • James Rodríguez (1).jpg
    James Rodríguez //
    Foto: Instagram @jamesrodriguez10
    Fútbol

    James Rodríguez podría jugar en Troncos F.C de la Kings League de Gerard Piqué

    Desde hace meses, algunos presidentes de la Kings League habían hablado de la posibilidad de ver jugar al colombiano, pero el rumor renació con su salida del Olympiakos.

