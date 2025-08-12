Mujer colombiana denuncia "acoso" de Iker Casillas: "Está obsesionado conmigo; lo bloqueé"

Colombia es uno de los destinos favoritos de cientos de personas en el mundo, sus paisajes y su gente hacen que sea un sitio predilecto para visitar, tanto así que, por ejemplo, el reconocido exfutbolista Iker Casillas se enamoró del país y lo ha visitado en múltiples ocasiones.

Pero en el camino ha conocido diferentes personas y esto le ha empezado a traer problemas, pues una colombiana denunció cierto “acoso” por parte del español, quien, según ella, se ha “obsesionado” y la busca por todas sus redes sociales, pese a que lo ha bloqueado.

“Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo. Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”, contó Juliana Pantoja, la mujer colombiana que, supuestamente, habría sostenido un amorío con la leyenda española, en diálogo con un medio local Tardear TV.

Personas cercanas al exfutbolista han dicho que la mujer es la que realmente estaría obsesionada y, según ella, el porqué no continuaron saliendo fue por una cuestión de higiene, la cual no explicó a profundidad.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión”, contestó el español en su cuenta de X ante esta polémica, dando a entender que la mujer se ha inventado todo lo que ha sucedido con el supuesto tema amoroso entre los dos.

Por ahora, todo se ha quedado en especulaciones, mientras la mujer continúa diciendo que sigue recibiendo mensajes por parte de Casillas.